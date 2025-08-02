"دار الاتحاد" في دبي ضمن سجل "ألكسو" للتراث المعماري والعمراني

MENAFN - Al-Bayan) دشنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، سجل التراث المعماري والعمراني العربي، بتصنيف 19 موقعاً عربياً ضمن القائمة الأولى في دورة 2025، وأدرجت في صدارتها دار الاتحاد في دبي، المبنى التاريخي الذي شهد توقيع اتفاقية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وهو جزء مما يُعرف اليوم بـ ((متحف الاتحاد))، الذي يحتفي بتراث الدولة.

وكشفت المنظمة، التي تتخذ من تونس مقراً لها، عن قائمة المواقع، إلى جانب دار الاتحاد في الإمارات، جامع الزيتونة المعمور بتونس، والمسجد الأموي في دمشق، والبلدتين القديمتين في القدس والخليل بفلسطين، ومدينة فاس المغربية، وأبراج الكويت، وبلدة الخبراء وقلعة القشلة في المملكة العربية السعودية، وبرج برزان وموقع مروب الأثري في قطر، وجامع آل حمود في سلطنة عمان، ومدينة مليانة القديمة بالجزائر، ومركز الجزيرة للفنون والحرف الإسلامية في مصر.

وجاء في القائمة أيضاً، المعالم التاريخية على نهر دجلة بالعراق، وموقع أزكي الأثري في موريتانيا، والجامع العمري الكبير في البلدة القديمة بمدينة غزة، وصهاريج عدن اليمنية، وقرية تونين في ليبيا.

وقبلت هيئة التقييم لتدشين السجل المعماري والعمراني العربي، ملفات ترشيح لعشرة مواقع أخرى في العالم العربي.

وقالت المنظمة إن ((هذه الدورة شكلت محطة فارقة في مسار حماية التراث المعماري والعمراني العربي وتعزيزه)).

شيد مبنى دار الاتحاد في عام 1965، واستمر العمل في إنجازه ستة أشهر متواصلة، وقد عرف في البداية باسم ((قصر الضيافة))، وخصص في الجانب الجنوبي الشرقي من المنطقة المسورة على شكل حرف (U) باللغة الإنجليزية، ملحق صغير مواجه للشارع العام، عرف باسم ((دار الضيافة)) أو ((المبيت)).

واستقبل مبنى قصر الضيافة عدداً من الزعماء والشخصيات والوفود الرسمية، التي أقامت به خلال عقدي الستينيات والسبعينيات.

وكان هذا المبنى الدائري المطل ببهاء على ضفاف مياه الخليج العربي، مركز الحدث التاريخي، المتمثل بتوقيع اتفاقية إعلان الاتحاد.

ويتكون بتصميمه الفريد من نوعه من جزأين متداخلين، يحيط أحدهما بالآخر، ويقوم على أعمدة خرسانية أسطوانية الشكل، ومشيد بالكامل من حيث الواجهات بالزجاج والألمنيوم، باستثناء الجزء العلوي ((السقف))، والسفلي منه ((الأرضية))، فقد شيدا بالمواد الإنشائية الحديثة.