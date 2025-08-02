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أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

2025-08-02 12:08:41
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آب (بترا)-يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء، صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 19, وفي مرتفعات الشراة 29 - 20, وفي مناطق البادية 38 - 23, وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 38 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29, وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.

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