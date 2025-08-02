أهالي دير جرير ودوما يتصدون لهجومين للمستوطنين على قريتيهما

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /رام الله / PNN/ تصدى أهالي قرية دير جرير شرق رام الله وأهالي قرية دوم جنوب نابلس، مساء الجمعة، لعدوان جديد للمستوطنين على القريتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين حاولوا اقتحام قرية دير جرير من جهة مدخلها الغربي، فتصدى لهم الأهالي واندلعت إثر ذلك مواجهات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

ويوم أمس، أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في دير جرير، عقب تدخل جيش الاحتلال لحماية مستوطنين حاولوا اقتحام القرية.

وفي نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية دوما جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا أطراف قرية دوما، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأوضحت المصادر أن المواطنين تصدوا لعدوان المستوطنين، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار حملة تصعيد متواصلة تشنها مجموعات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، بدعم من قوات الاحتلال وتحت حمايتها المباشرة.

ووفق توثيقات رسمية، نفذ المستوطنون منذ بداية العام الجاري 2153 اعتداء في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تسببت في استشهاد أربعة مواطنين، إلى جانب إصابة العشرات وإحراق عشرات المنازل والمركبات.

وتنوعت هذه الاعتداءات بين مهاجمة القرى الفلسطينية، واقتحام المنازل، وإطلاق النار، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، والسيطرة على أراضي المواطنين، في مشهد يتكرر يوميًا ويهدف إلى فرض وقائع تهويدية على الأرض.

وسُجلت أعلى نسب من هذه الاعتداءات في محافظة رام الله بواقع 491 اعتداءً، تليها الخليل بـ409، ثم نابلس بـ396 اعتداءً، فيما تصاعدت وتيرة الهجمات في الآونة الأخيرة بشكل خطير، كما حصل في كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.