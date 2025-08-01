منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحتفل بمرور نصف قرن على تأسيسها

احتفلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الجمعة بذكرى مرور 50 عاما على تأسيسها.

وبهذا الصدد أصدرت (الترويكا) في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم فنلندا ومالطا وسويسرا بيانا مشتركا بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع وثيقة هلسنكي الختامية.

وأكد البيان الذي وقعته وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن ونائب رئيس وزراء ووزير خارجية مالطا إيانبورغ وعضو المجلس الفيدرالي السويسري إينياتسيو كاسيس أن الوثيقة التي وقعت في 1 أغسطس1975 شكلت التزاما تاريخيا بمبادئ السيادة وعدم استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان وأسست لنظام أمني أوروبي قائم على التعاون لا المواجهة.

وأشادت (الترويكا) بالدور المحوري للمجتمع المدني في تحقيق التغيير عبر العقود وأعربت عن دعمها المتواصل لمبادئ هلسنكي، مشيرة إلى أنها لا تزال ضرورية اليوم كما كانت قبل خمسين عاما.

وجدد البيان دعم (الترويكا) الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وعلى صعيد متصل، أعلنت فلندا بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون لعام 2025 إطلاق "صندوق هلسنكي + 50" لدعم أنشطة المنظمة المستقبلية داعية الدول المشاركة إلى تعزيز قدرة المنظمة على المواجهة الحالية والمستقبلية.

وختمت (الترويكا) بيانها بالتأكيد على أهمية الحوار والالتزام المشترك بمبادئ هلسنكي من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا وسلاما للجميع.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتخذ من فيينا مقرا لها تعد أكبر منظمة إقليمية حكومية معنية بالأمن في العالم. وتضم المنظمة في عضويتها 57 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وتعمل المنظمة على دعم مفهوم الأمن الشامل من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة هي: البعد السياسي العسكري والبعد الاقتصادي البيئي والبعد الإنساني.

وتشمل أنشطتها مراقبة الانتخابات ومنع النزاعات وحماية حقوق الإنسان إلى جانب تعزيز سيادة القانون.