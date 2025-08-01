البنتاغون يوقع عقدا مع أكبر مصنع للأسلحة في العالم

خبرني - أعلن البنتاغون عن توقيع عقد مدته 20 عاماً مع شركة RTX، أكبر منتج للأسلحة والأنظمة الجوية الفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار.

وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة RTX (مقرها مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا) على عقد إطار تصل قيمته القصوى إلى 50 مليار دولار أمريكي لتوريد أنظمة RTX والمنتجات النهائية وقطع الغيار وتقديم الخدمات وأشكال الدعم الأخرى - وفقا للشروط والأحكام المحددة في العقد"".

وأوضح البيان أن أعمال العقد ستُنفذ على أراضي الولايات المتحدة القارية وخارجها.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هذا عقد مدته 20 عاما دون فترات اختيارية.. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العقد في 31 يوليو 2045".

ويشمل العقد كلا من الجيش الأمريكي ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع ووزارة الدفاع الأمريكية كجهات طالبة.