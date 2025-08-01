حين يتضافر تغيّر المناخ مع العنصرية!

MENAFN - Al-Bayan) عندما تقع كارثة طبيعية في الولايات المتحدة يكون سود أمريكا أول المتضررين. وهي نتيجة طبيعية لعقود طويلة من القهر والتمييز، بدءاً بالعبودية والفصل العنصري، ومروراً بالعنصرية المؤسسية في مجال الإسكان، ووصولاً لما صار يعرف بالعنصرية البيئية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مدينة نيو أورلينز، ذات الأغلبية السوداء، ألحق بها إعصار كاترينا عام 2005 كوارث لا تزال المدينة تجاهد للتعافي منها بعد عقدين كاملين.

والدمار الذي خلفته الحرائق الهائلة التي طالت منطقة لوس أنجلوس كان في أكثر صوره خراباً بمنطقة ألتادينا، السوداء تاريخياً، بما في ذلك مناطقها الأكثر ثراء.. وسيول تكساس الأخيرة أغرقت مناطق السود أكثر من غيرها.

ولتأثر السود أكثر من غيرهم بالكوارث الطبيعية أسباب تضرب بجذورها في عمق التاريخ.. ففي زمن العبودية، عاش أكثر السود بالجنوب الذي اعتمد اقتصاده الزراعي على العبيد حتى يحقق البيض ثروات دون تكلفة. وما إن انتهت العبودية حتى بدأت مرحلة الفصل العنصري التي فيها تم حصر السود في المناطق التي لا يرغب البيض في السكن بها.

وكانت الحكومة ضالعة في تلك السياسات عبر اختراع أدوات تبدو على السطح محايدة، ولكنها عنصرية المضمون.. فكان يتم مثلاً وضع قواعد للبناء في كل منطقة بحيث تحدد الحكومة طبيعة المنشآت المسموح ببنائها..

وهو ما له تأثيره حتى اليوم، فبمجرد أن يزور المرء منطقة ذات أغلبية سوداء وأخرى ذات أغلبية بيضاء يلحظ فوراً الفارق الضخم بين نوعية المباني وطريقة بنائها، وفضلاً عن ذلك، كانت الحكومة ترسم خطوطاً على الخرائط لإرشاد المستثمر لمناطق تعتبرها تمثل مخاطرة وأخرى تطلق عليها آمنة استثمارياً، ثم تمتنع عن تقديم المساعدات الفيدرالية للاستثمارات في مناطق الخطر.

ومناطق السود هي بالطبع مناطق المخاطرة.. وقد نتج عن ذلك شح واضح في الخدمات وندرة في الوظائف. ورغم أن تلك السياسات تم حظرها قانوناً عام 1968، إلا أن آثارها الكارثية لا تزال حاضرة.. فتلك السياسات التي امتدت لعقود طويلة، أدت لتحويل مناطق السود إلى جزر فقيرة ترتفع فيها البطالة وينعدم فيها الحد الأدنى من الخدمات، ما جعلها مرتعاً للجريمة والمخدرات، ليس لعيب في طبيعة السود.

كما يقولون زوار، وإنما بسبب تلك السياسات العنصرية التي لم تختفِ يوماً. بعبارة أخرى، ظل السود محرومين قانونياً ولعقود طويلة من السكن في مناطق البيض التي كانت تحظى بأفضل الخدمات والمرافق. أكثر من ذلك، حين انتهى الفصل العنصري قانونياً، ظل الفصل العنصري في السكن، على وجه الخصوص، واقعاً معاشاً عبر المسكوت عنه..

فالسود المكافحون من أجل امتلاك المال لشراء منزل بإحدى مناطق الطبقة الوسطى، البيضاء بالضرورة، لانتشال عائلاتهم من فقر مناطق السود، ما إن نجحوا في شراء المنزل ثم تبعهم لاحقاً سود آخرون، حتى هرب البيض من تلك المنطقة.

وبمجرد أن يزداد عدد السود بحي ما، يبخس العقاريون أسعار العقارات بالمنطقة فيفقد السود قيمة المال الذي دفعوه لشراء المنزل وتهرب الاستثمارات، وتتحول المنطقة تدريجياً لمنطقة فقيرة! معنى ذلك كله أن مناطق السود ليست مؤهلة بالمرة لتحمل تبعات التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

والعنصرية المؤسسية تطال أيضاً البعد البيئي.. فعلى سبيل المثال، تقول الإحصاءات الرسمية إن عدد السود الذين ماتوا ضحية الكوارث الطبيعية ضعف عدد من ماتوا من البيض في تلك الكوارث..

وترتفع تلك النسبة في ولايات الجنوب إلى ثلاثة أضعاف.. أما السود الناجون بأرواحهم من تلك الكوارث، فتلحق بهم أزمات بالجملة، فالآلاف من الأسر السوداء بعد كل كارثة، تخسر كل ما تملكه، بدءاً بالمسكن والوظيفة ومروراً بما يتركونه لأولادهم من ثروة هي في الواقع العقار الذي جاهدوا لاقتنائه.

والمسألة لا تتوقف عند حد التأثر بالكوارث الطبيعية، إذ تشمل حتى مناطق السود البعيدة عنها، فلأنها مناطق مهمشة تاريخياً، فهي تعاني تلوثاً بيئياً، بل وباتت مرتعاً للشركات العملاقة للتخلص من نفاياتها الخطرة..

لذلك كله، فإن سياسات إيلون ماسك التي قامت بخفض التمويل والعمالة الحكومية بهيئتي البيئة والأرصاد، فضلاً عن هيئة الإغاثة الفيدرالية لها عواقبها المضاعفة على مقدرات السود أكثر من غيرهم.