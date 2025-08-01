هل من الممكن ان يؤثر زلزال روسيا الأخير على منظومة الطقس؟

هل من الممكن ان يؤثر زلزال روسيا الأخير على منظومة الطقس؟
ما السبب؟ توثر الزلازل بشكل أساسي على القشرة الأرضية، وتتسبب في حدوث أمواج تسونامي إذا وقعت تحت سطح البحر- كما حدث ، وهذا متوقع .
أما تأثير الزلازل على الطقس فهو ربما معدوم او محدود جدًا وغير مباشر، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن العوامل التالية:
1. انبعاث الغازات: يمكن أن يتسبب الزلزال في إطلاق بعض الغازات من باطن الأرض، ولكن كميتها تكون عادةً غير كافية للتأثير على المناخ.
2. ثوران البراكين: في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الزلازل إلى ثوران البراكين، والذي بدوره يطلق كميات كبيرة من الرماد والغازات في الغلاف الجوي، مما قد يؤثر على درجة الحرارة ونمط الطقس. وفي حالة زلزال كامتشاتكا الأخير، فقد صاحبه ثوران لبركان "كليوتشيفسكوي" مما قد يكون له تأثير محلي.
3. التأثير على المحيطات: الزلازل البحرية يمكن أن تسبب تسونامي، والذي يؤثر على التيارات المحيطية، ولكن هذا التأثير لا يُعتبر تغييرًا كبيرًا في منظومة الطقس العالمية.
الخلاصة هو انه بالرغم من التأثيرات المدمرة على المناطق الساحلية من زلزال روسيا وتسببه في تسونامي، فإن آثاره على الطقس العالمي معدوما او كتأثير قطرة ماء حلو في مياه الخليج العربي المالحة !
ا.د. وهيب عيسى الناصر
استاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي.
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