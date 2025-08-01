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هل من الممكن ان يؤثر زلزال روسيا الأخير على منظومة الطقس؟

هل من الممكن ان يؤثر زلزال روسيا الأخير على منظومة الطقس؟

2025-08-01 03:12:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجواب بأختصار كلا! فبحسب الدراسات والبيانات المتاحة، لا يوجد ما يجزم على ان الزلازل العميعة ( عمق 20 كم واكثر ) - كالزلزال الأخير الذي ضرب منطقة كامتشاتكا الروسية- قد أثر على منظومة الطقس.

ما السبب؟ توثر الزلازل بشكل أساسي على القشرة الأرضية، وتتسبب في حدوث أمواج تسونامي إذا وقعت تحت سطح البحر- كما حدث ، وهذا متوقع .

أما تأثير الزلازل على الطقس فهو ربما معدوم او محدود جدًا وغير مباشر، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن العوامل التالية:
1. انبعاث الغازات: يمكن أن يتسبب الزلزال في إطلاق بعض الغازات من باطن الأرض، ولكن كميتها تكون عادةً غير كافية للتأثير على المناخ.

2. ثوران البراكين: في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الزلازل إلى ثوران البراكين، والذي بدوره يطلق كميات كبيرة من الرماد والغازات في الغلاف الجوي، مما قد يؤثر على درجة الحرارة ونمط الطقس. وفي حالة زلزال كامتشاتكا الأخير، فقد صاحبه ثوران لبركان "كليوتشيفسكوي" مما قد يكون له تأثير محلي.

3. التأثير على المحيطات: الزلازل البحرية يمكن أن تسبب تسونامي، والذي يؤثر على التيارات المحيطية، ولكن هذا التأثير لا يُعتبر تغييرًا كبيرًا في منظومة الطقس العالمية.

الخلاصة هو انه بالرغم من التأثيرات المدمرة على المناطق الساحلية من زلزال روسيا وتسببه في تسونامي، فإن آثاره على الطقس العالمي معدوما او كتأثير قطرة ماء حلو في مياه الخليج العربي المالحة !

ا.د. وهيب عيسى الناصر
استاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي.

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