رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة

رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة
وطرح التجار خلال اللقاء، بعض الحلول القابلة للتطبيق، ومنها توحيد اللوحات وواجهات المحال التجارية، ومنع الاعتداءات على الطرق بجميع أشكالها.
بدوره، أكد العزام، أن البلدية تتعامل مع جميع الجهات في المدينة من منطلق الشراكة لا الخصومة، وتستمع إلى أصحاب العلاقة قبل اتخاذ أي قرار يخصهم.
وبيّن العزام، أن شوارع الوسط التجاري باتت بحاجة ماسّة إلى خطط جديدة، تتضمن إعادة تأهيلها وتنظيمها، بما يسمح للمركبات بالمرور فيها بكل حرية، إضافةً إلى توسعة الأرصفة في بعض الشوارع، مؤكداً أن البلدية جاهزة لتنفيذ كل ما يُطلب منها لضمان تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والتجار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا
الجامعة الألمانية الأردنية تحقق إنجازا دوليا في مجال الطاقة
مستعمرون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله
تواصل فعاليات مسارح الشمالي وأرتيمس والمصلبة في اليوم التاسع من جرش39
مسرح الساحة الرئيسة في جرش يشهد فعاليات فنية تراثية عربية ودولية