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مستعمرون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله

مستعمرون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله

2025-08-01 03:09:41
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- اقتحم عدد من المستعمرين، اليوم الجمعة، مناطق في قرية برقا شرق محافظة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين اقتحمت بدراجات نارية المنطقة الجنوبية من قرية برقا، وقامت بأعمال استفزازية.

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