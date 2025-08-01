4 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان

4 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان
بيروت الأول من آب (بترا)- أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن سلسلة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أدت إلى سقوط أربعة شهداء.
وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع.
--(بترا)
ب.أ/م ق/أس
01/08/2025 12:06:43
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