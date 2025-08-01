  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
4 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان

4 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان

2025-08-01 06:11:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت الأول من آب (بترا)- أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن سلسلة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أدت إلى سقوط أربعة شهداء.
وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع.
--(بترا)
ب.أ/م ق/أس
01/08/2025 12:06:43

MENAFN01082025000117011021ID1109872458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث