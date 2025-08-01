4 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من آب (بترا)- أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن سلسلة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أدت إلى سقوط أربعة شهداء.

وكان الطيران الإسرائيلي، قد شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع.

--(بترا)

ب.أ/م ق/أس

01/08/2025 12:06:43