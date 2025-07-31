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احتياطيات روسيا الدولية تحقق رقما قياسيا

احتياطيات روسيا الدولية تحقق رقما قياسيا

2025-07-31 03:11:52
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع احتياطيات البلاد الدولية في الفترة من 18 إلى 25 يوليو الجاري بنسبة 1.7%، لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 695.5 مليار دولار.
وأوضح البنك: "بلغت الاحتياطيات الدولية في نهاية يوم 25 يوليو 2025 مبلغ 695.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 11.8 مليار دولار (ما يعادل 1.7%)، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول".


وسجلت الاحتياطيات الدولية الروسية نموا سنويا بلغت نسبته 1.8% خلال العام الماضي، لتصبح 609.1 مليارات دولار في مطلع يناير 2025.


واحتياطات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.

RT

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