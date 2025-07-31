احتياطيات روسيا الدولية تحقق رقما قياسيا
وأوضح البنك: "بلغت الاحتياطيات الدولية في نهاية يوم 25 يوليو 2025 مبلغ 695.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 11.8 مليار دولار (ما يعادل 1.7%)، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول".
وسجلت الاحتياطيات الدولية الروسية نموا سنويا بلغت نسبته 1.8% خلال العام الماضي، لتصبح 609.1 مليارات دولار في مطلع يناير 2025.
واحتياطات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.
RT
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