توضيح من التربية بخصوص امتحانات التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبدى طلبة الصف الحادي عشر ارتياحا واسعا بعد التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة وفق تعديلات النظام الجديد الذي يعقد لأول مرة.



وأشار الطلبة إلى سهولة الامتحان وإلى أن طبيعة الأسئلة جاءت مريحة ومن الكتاب المدرسي المقرر.



من جهته، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، سلاسة عقد الامتحان اليوم وعدم ورود أية ملاحظات من الميدان إلى غرف العمليات التابعة للوزارة أو لإدارة الامتحانات.



وأوضح أن الطلبة كانوا يشعرون بارتياح من الامتحان وأن الأسئلة كانت متوازنة وتراعي قدرات الطلاب.



يذكر أن عدد المشتركين في الامتحان بلغ قرابة 136 ألف طالب وطالبة موزعين على 585 مركزا امتحانيا يضم 1305 قاعات، بالإضافة إلى 20 مشتركا من مراكز تأهيل الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، و11 مشتركا في مركز الحسين للسرطان.



وتأتي امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، في أول دورة تعقد وفق تعديلات النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها لتطوير الامتحانات التي تشمل مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن والتربية الإسلامية، وبحسب النظام الجديد فإن هذه المباحث يخصص لها وزن 30 بالمئة من معدل الثانوية العامة.