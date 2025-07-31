توضيح من التربية بخصوص امتحانات التوجيهي
وأشار الطلبة إلى سهولة الامتحان وإلى أن طبيعة الأسئلة جاءت مريحة ومن الكتاب المدرسي المقرر.
من جهته، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، سلاسة عقد الامتحان اليوم وعدم ورود أية ملاحظات من الميدان إلى غرف العمليات التابعة للوزارة أو لإدارة الامتحانات.
وأوضح أن الطلبة كانوا يشعرون بارتياح من الامتحان وأن الأسئلة كانت متوازنة وتراعي قدرات الطلاب.
يذكر أن عدد المشتركين في الامتحان بلغ قرابة 136 ألف طالب وطالبة موزعين على 585 مركزا امتحانيا يضم 1305 قاعات، بالإضافة إلى 20 مشتركا من مراكز تأهيل الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، و11 مشتركا في مركز الحسين للسرطان.
وتأتي امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، في أول دورة تعقد وفق تعديلات النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها لتطوير الامتحانات التي تشمل مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن والتربية الإسلامية، وبحسب النظام الجديد فإن هذه المباحث يخصص لها وزن 30 بالمئة من معدل الثانوية العامة.
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