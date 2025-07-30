ذاكرة المكان وجمالياته في مأدبا ضمن فعاليات مهرجان جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقيمت في مأدبا، مساء اليوم الأربعاء، فعالية بعنوان: "جماليات المكان في الأدب الأردني/ ذاكرة المكان وجمالياته"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين.



وتناولت الفعالية التي أدارها، الدكتور علي الشوابكة مدينة مأدبا في السرد والرواية والقصة والشعر وجماليات المكان وقدمتها الناقدة الدكتورة إنعام القيسي والشاعر والروائي بكر السواعدة.



وتحدثت القيسي عن مأدبا في روايات ومؤلفات كل من سالم النحاس وغالب هلسا وهزاع البراري وأحمد طالب الشوابكة وجلال برجس ونوال قصار، ورواية حكايات المقهى العتيق، وطبيعة المعيشة والعادات والتقاليد فيها، كما ركزت على حارات مأدبا ومبانيها ومعالمها.



وأوضحت أن مأدبا بدت مدينة غنية وعريقة في معالمها التي جسدتها الروايات والمؤلفات، ووثقت لتاريخ المدينة وطبيعة الحياة لسكان مأدبا وعلاقاتهم الاجتماعية، ووثقت للتلاحم والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين خصوصا في مأدبا وماعين.

أما الناقد الدكتور بكر السواعدة فقدم قراءة عن جماليات مأدبا في الشعر، وقال إن ما ورد عن مأدبا في الرواية ورد في الشعر أيضا، مع التركيز على الناحية الوجدانية في القرنين العشرين والواحد العشرين، ففي القرن العشرين ورد ذكرها في شعر مصطفى وهبي التل وجريس سماوي في معرض الحديث عن الوطن ككل، موضحا أن القصيدة الأولى التي جاءت تتحدث عن مدينة مأدبا فقط للشاعر سليمان المشيني وهي بيت جده، فيما كتب الشاعر الدكتور حربي المصري قصيدة كاملة عن مأدبا التاريخ والإنسان.



وأضاف أما الشعراء المعاصرون فجميعهم كتبوا عن مأدبا في مقدمتهم الشعراء سعيد يعقوب وعدنان أبو شنار وبكر السواعدة.