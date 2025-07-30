إليك أفضل طرق تفعيل ويندوز 11 بأمان وبدون برامج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من مستخدمي Windows 11 من ظهور العلامة المائية المزعجة "Activate Windows" على الشاشة، والتي تعيق استخدام العديد من ميزات النظام مثل التخصيص والتحديثات الأمنية. ولكن لحسن الحظ، توجد عدة طرق رسمية وآمنة لتفعيل النظام بسهولة دون الحاجة لبرامج غير موثوقة.



في هذا الدليل نستعرض أبرز 3 طرق فعالة لتفعيل Windows 11:

1. التفعيل باستخدام موجه الأوامر CMD

طريقة فعالة وسريعة لا تحتاج إلى أدوات خارجية:

الخطوات:

افتح "موجه الأوامر" بصلاحية المسؤول (Run as Administrator).

أدخل الأمر:

slmgr /ipk

(استبدل بمفتاح صالح حسب نسخة النظام: Home أو Pro).

ثم أدخل:

slmgr /skms msguides

وأخيرًا:

slmgr /ato

ستظهر رسالة تؤكد نجاح التفعيل خلال لحظات.

2. التفعيل عبر مفتاح المنتج الأصلي

لمن يملك مفتاحًا أصليًا، تعتبر هذه الطريقة الأسرع:

الخطوات:

افتح "الإعدادات" > "النظام" > "حول".

اضغط على "تغيير مفتاح المنتج".

أدخل المفتاح المكون من 25 رمزًا ثم اختر "تنشيط".

سيتم التحقق من المفتاح وتفعيل النظام فورًا.

3. التفعيل الفوري باستخدام PowerShell

أداة PowerShell تقدم طريقة مباشرة وسريعة:

الخطوات:

افتح PowerShell كمسؤول.

أدخل الأمر التالي:

irm | iex

اختر من الخيارات الظاهرة (عادة الخيار الأول).

انتظر لحين ظهور تأكيد التفعيل.

كيف تتحقق من حالة التفعيل؟

اذهب إلى "الإعدادات" > "التحديث والأمان" > "التنشيط".

ستظهر حالة النظام: مفعّل أو غير مفعّل.

الخلاصة

تفعيل Windows 11 يضمن لك تجربة كاملة دون قيود، ويمنحك وصولًا إلى التحديثات الأمنية والتخصيصات. اختر الطريقة التي تناسبك من بين ما ذكرنا، وفعّل نظامك بسهولة وأمان.

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