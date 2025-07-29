راشفورد: برشلونة فريق مثالي ومتعطش للألقاب

MENAFN - Al-Bayan) أكد الجناح الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد أن فريق برشلونة جعله يشعر ((كأنه في المنزل)) بعد انضمامه إلى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة.

وقال في مؤتمر صحفي أمس: ((أريد أن أفوز بأكبر عدد من الألقاب وأشعر بأن برشلونة نادٍ ضخم في عالم كرة القدم، لذا فهو المكان المثالي بالنسبة لي)). وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): ((لقد رأيتم الفريق في الموسم الماضي، إن لديهم فريقاً شاباً طموحاً، وأريد إضافة صفاتي وشخصيتي وتحسين الفريق ومساعدتهم على الفوز)).

واختتم راشفورد قائلاً: ((يبدو الأمر كأنني في المنزل. أشعر بأنني اتخذت القرار الصحيح. أنا متحمس ويتملكني الشغف للعب المباراة الأولى أمام الجماهير)).

وانضم راشفورد (27 عاماً) إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويتضمن اتفاق النادي الكتالوني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خياراً لجعل الصفقة دائمة.