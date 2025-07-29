معرض“سيريدو 2025” العقاري ينطلق في جدة سبتمبر المقبل

ويُعد المعرض منصة متخصصة تُعنى بقطاع الإسكان والتطوير العمراني؛ ويهدف إلى استعراض أحدث الفرص والأساليب الحديثة في هذا القطاع العقاري، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات.

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