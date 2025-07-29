  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
معرض“سيريدو 2025” العقاري ينطلق في جدة سبتمبر المقبل

معرض“سيريدو 2025” العقاري ينطلق في جدة سبتمبر المقبل

2025-07-29 10:12:12
(MENAFN- Asdaf News) تنطلق في مدينة جدة فعاليات معرض“سيريدو 2025” للتطوير والتملك العقاري، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، في“سوبردوم جدة”، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان.

ويُعد المعرض منصة متخصصة تُعنى بقطاع الإسكان والتطوير العمراني؛ ويهدف إلى استعراض أحدث الفرص والأساليب الحديثة في هذا القطاع العقاري، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات.

MENAFN29072025007116015312ID1109857586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث