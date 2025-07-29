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معرض“سيريدو 2025” العقاري ينطلق في جدة سبتمبر المقبل
(MENAFN- Asdaf News) تنطلق في مدينة جدة فعاليات معرض“سيريدو 2025” للتطوير والتملك العقاري، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، في“سوبردوم جدة”، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان.
ويُعد المعرض منصة متخصصة تُعنى بقطاع الإسكان والتطوير العمراني؛ ويهدف إلى استعراض أحدث الفرص والأساليب الحديثة في هذا القطاع العقاري، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات.
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