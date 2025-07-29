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انقلاب مركبة على طريق المطار - صور

انقلاب مركبة على طريق المطار - صور

2025-07-29 08:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اشارت ادارة السير المركزية الى وجود تباطؤ مروري على طريق المطار جراء انقلاب مركبة شحن ( قلاب) محمل بالرمل بعد جسر مرج الحمام باتجاه جسر الامير حسين .

وقالت ان مجموعات ادارة السير في الموقع لرفع اثر الحادث بالتعاون مع كوادر امانة عمان .

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