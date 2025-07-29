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لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك

لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك

2025-07-29 08:11:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعتبر الليمون من أبرز المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بفضل محتواه الغني بفيتامين C وخصائصه المضادة للأكسدة.
🌟 فوائد ماسك الليمون للبشرة:
تقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس.
توحيد لون البشرة وتنقيتها.
تقشير طبيعي للخلايا الميتة.
تقليل اللمعان للبشرة الدهنية.
تحفيز إنتاج الكولاجين.
🧴 وصفات طبيعية فعالة بالليمون:
الليمون + العسل: تفتيح وترطيب
ملعقة من كل مكوّن، يُترك 10 دقائق.
الليمون + الزبادي: توحيد وتقشير
نصف ملعقة ليمون + ملعقة زبادي، يُترك 15 دقيقة.
الليمون + ماء الورد: تفتيح وتهدئة
ملعقة من كل مكوّن، يُستخدم بقطنة ويُغسل بعد 10 دقائق.
الليمون + الكركم + الحليب: محاربة البقع
يُترك 10 دقائق.
الليمون + السكر: تقشير وتفتيح فوري
يُفرك بلطف لمدة 5 دقائق.
⚠️ تنبيه للبشرة الحساسة:
لا يُستخدم عصير الليمون وحده مباشرة.
امزجيه مع جل الصبار أو الزبادي واتركيه من 5–7 دقائق فقط.
✅ نصائح مهمة قبل الاستخدام:
اختبري الماسك على منطقة صغيرة من الجلد أولاً.
استخدميه في المساء فقط لتفادي التحسس من الشمس.
لا تكرريه أكثر من مرتين أسبوعيًا.
رطّبي بشرتك جيدًا بعد كل استخدام.


باستخدام هذه الخلطات الطبيعية، يمكنكِ تحسين إشراقة بشرتك بشكل آمن وفعّال.

لبنان 24

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