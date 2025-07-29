لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
لإشراقة طبيعية: ماسك الليمون بمكونات من مطبخك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعتبر الليمون من أبرز المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بفضل محتواه الغني بفيتامين C وخصائصه المضادة للأكسدة.
🌟 فوائد ماسك الليمون للبشرة:
تقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس.
توحيد لون البشرة وتنقيتها.
تقشير طبيعي للخلايا الميتة.
تقليل اللمعان للبشرة الدهنية.
تحفيز إنتاج الكولاجين.
🧴 وصفات طبيعية فعالة بالليمون:
الليمون + العسل: تفتيح وترطيب
ملعقة من كل مكوّن، يُترك 10 دقائق.
الليمون + الزبادي: توحيد وتقشير
نصف ملعقة ليمون + ملعقة زبادي، يُترك 15 دقيقة.
الليمون + ماء الورد: تفتيح وتهدئة
ملعقة من كل مكوّن، يُستخدم بقطنة ويُغسل بعد 10 دقائق.
الليمون + الكركم + الحليب: محاربة البقع
يُترك 10 دقائق.
الليمون + السكر: تقشير وتفتيح فوري
يُفرك بلطف لمدة 5 دقائق.
⚠️ تنبيه للبشرة الحساسة:
لا يُستخدم عصير الليمون وحده مباشرة.
امزجيه مع جل الصبار أو الزبادي واتركيه من 5–7 دقائق فقط.
✅ نصائح مهمة قبل الاستخدام:
اختبري الماسك على منطقة صغيرة من الجلد أولاً.
استخدميه في المساء فقط لتفادي التحسس من الشمس.
لا تكرريه أكثر من مرتين أسبوعيًا.
رطّبي بشرتك جيدًا بعد كل استخدام.
🌟 فوائد ماسك الليمون للبشرة:
تقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس.
توحيد لون البشرة وتنقيتها.
تقشير طبيعي للخلايا الميتة.
تقليل اللمعان للبشرة الدهنية.
تحفيز إنتاج الكولاجين.
🧴 وصفات طبيعية فعالة بالليمون:
الليمون + العسل: تفتيح وترطيب
ملعقة من كل مكوّن، يُترك 10 دقائق.
الليمون + الزبادي: توحيد وتقشير
نصف ملعقة ليمون + ملعقة زبادي، يُترك 15 دقيقة.
الليمون + ماء الورد: تفتيح وتهدئة
ملعقة من كل مكوّن، يُستخدم بقطنة ويُغسل بعد 10 دقائق.
الليمون + الكركم + الحليب: محاربة البقع
يُترك 10 دقائق.
الليمون + السكر: تقشير وتفتيح فوري
يُفرك بلطف لمدة 5 دقائق.
⚠️ تنبيه للبشرة الحساسة:
لا يُستخدم عصير الليمون وحده مباشرة.
امزجيه مع جل الصبار أو الزبادي واتركيه من 5–7 دقائق فقط.
✅ نصائح مهمة قبل الاستخدام:
اختبري الماسك على منطقة صغيرة من الجلد أولاً.
استخدميه في المساء فقط لتفادي التحسس من الشمس.
لا تكرريه أكثر من مرتين أسبوعيًا.
رطّبي بشرتك جيدًا بعد كل استخدام.
باستخدام هذه الخلطات الطبيعية، يمكنكِ تحسين إشراقة بشرتك بشكل آمن وفعّال.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "تبادلات" تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي
فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا
خلايا الزومبي تشرح أغرب أعراض كورونا
الذكاء الاصطناعي "عدو" المبرمجين المحترفين ويحسن كفاءة المبتدئين
هل تدفع بكين ثمن الإفراط في الإنتاج والمنافسة؟
أسماك الإماراتية تخفض حصتها لصالح رئيس مجلس إدارة المطورون العرب