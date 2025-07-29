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ببغاء يصنع ذيلا جديدا من كرتون ملوّن

ببغاء يصنع ذيلا جديدا من كرتون ملوّن

2025-07-29 08:11:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ببغاء مبدع! بعد أن فقد ذيله، صنع واحدًا جديدًا من كرتونة ملوّنة لفتت انتباهه بألوانها الزاهية

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