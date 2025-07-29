استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله 29 تموز (بترا) - استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الثلاثاء أحدهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة الخليل، والآخر برصاص مستوطنين خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، مشيرة إلى أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الجمل واحتجاز جثمانه".

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، زعم أن الشاب ألقى حجرا باتجاه الجنود خلال "نشاط عملياتي" في المدينة، وأن الجنود "أطلقوا النار عليه لإزالة التهديد، وتم تحييده".

كما استشهد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عاما)، إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهذالين، وهو معلم وأب لثلاثة أطفال، استشهد أثناء تصديه إلى جانب أهالي القرية لأعمال تجريف نفذها مستوطنون في أراض فلسطينية خاصة.

--(بترا)

م . ف/ا ص/ب ط

29/07/2025 06:47:06





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