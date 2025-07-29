استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
رام الله 29 تموز (بترا) - استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الثلاثاء أحدهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة الخليل، والآخر برصاص مستوطنين خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، مشيرة إلى أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الجمل واحتجاز جثمانه".
وفي بيان للجيش الإسرائيلي، زعم أن الشاب ألقى حجرا باتجاه الجنود خلال "نشاط عملياتي" في المدينة، وأن الجنود "أطلقوا النار عليه لإزالة التهديد، وتم تحييده".
كما استشهد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عاما)، إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهذالين، وهو معلم وأب لثلاثة أطفال، استشهد أثناء تصديه إلى جانب أهالي القرية لأعمال تجريف نفذها مستوطنون في أراض فلسطينية خاصة.
--(بترا)
م . ف/ا ص/ب ط
29/07/2025 06:47:06
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي نجمة مراكز الزوار
حمدان بن زايد: دعم رئيس الدولة حافز لأبناء الوطن لمواصلة التميّز في ميادين الشرف
السعودية ترحب بموقف بريطانيا الساعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
فيجمان تحلم بالاستثمار في الكرة
المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً