  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

2025-07-29 12:07:17
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تموز (بترا) - استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الثلاثاء أحدهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة الخليل، والآخر برصاص مستوطنين خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، مشيرة إلى أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الجمل واحتجاز جثمانه".
وفي بيان للجيش الإسرائيلي، زعم أن الشاب ألقى حجرا باتجاه الجنود خلال "نشاط عملياتي" في المدينة، وأن الجنود "أطلقوا النار عليه لإزالة التهديد، وتم تحييده".
كما استشهد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عاما)، إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهذالين، وهو معلم وأب لثلاثة أطفال، استشهد أثناء تصديه إلى جانب أهالي القرية لأعمال تجريف نفذها مستوطنون في أراض فلسطينية خاصة.
--(بترا)
م . ف/ا ص/ب ط
29/07/2025 06:47:06

آخر الأخبار ناشئات السلة يخسرن أمام إيران في افتتاح مشوار غرب آس استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيل انحسار الكتلة الحارة والجافة اليوم واجواء صيفية عادي وكالة الأنباء الأردنية (بترا رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق عطا الشهو عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN29072025000117011021ID1109854538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث