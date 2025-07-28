محادثات أمريكية صينية تمهيداً لاجتماع ترامب وشي بينغ

MENAFN - Al-Bayan) ">يُجري كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثات باستوكهولم، في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل، إذ يسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر، أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة.

ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد، ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

ولمّح وزير الخزانة الأمريكي -بالفعل- إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات، مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ضمن فريق التفاوض الأمريكي الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء السويدي وسط استوكهولم في وقت مبكر من بعد ظهر أمس. كما شوهد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه لي فنغ، بالمكان في لقطات مصورة.

وتواجه الصين مهلة تنقضي في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو، لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية، ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة، في تصعيد استمر أسابيع.

وتطرق ترامب إلى المحادثات -خلال مؤتمر صحفي- مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا، إذ قال ((أود أن أرى الصين تفتح أسواقها، لذلك نتعامل مع الصين في الوقت الحالي)).

وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر في الصين خلال أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات، والأدوية، ورافعات الحاويات، وغيرها من المنتجات.

وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، ((نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين.. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور)).

وقف القيود

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين، ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول: إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. في غضون ذلك، يعتزم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، تقديم مشاريع قوانين هذا الأسبوع تستهدف الصين بسبب معاملتها للأقليات والمعارضين وتايوان، مع التركيز على الأمن وحقوق الإنسان، وهو ما قد يعقد المحادثات في استوكهولم.

وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ((كانت (محادثات) جنيف ولندن -في الحقيقة- مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح، حتى يتمكنا -في مرحلة ما- من التفاوض الفعلي على القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول)). وأضاف كنيدي ((تمديد آخر لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً على ما يبدو)).

اتفاق تجاري

وتأتي محادثات استوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري يتوصل إليه ترامب، حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، الأحد، إذ يفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات.

كما سيشتري الاتحاد ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية، وسيضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.

ونبه المستشار فريدريش ميرتس إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية -كما اتُّفق عليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- ستُلحق ((أضراراً كبيرة)) بالاقتصاد الألماني، بعدما كان من أوائل المرحبين بالاتفاق التجاري.