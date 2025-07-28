9 عروض جديدة في "دبي للكوميديا" تقدم بـ 6 لغات مختلفة

MENAFN - Al-Bayan) يستعد مهرجان دبي للكوميديا للعودة بقوة في شهر أكتوبر المقبل، حاملاً معه دفعة جديدة من نجوم الكوميديا الذين سيحولون أمسيات المدينة إلى عوالم غامرة بالضحك والبهجة، إذ يتضمن الكوميديا الساخرة والعفوية والعائلية، وتلبي المجموعة الجديدة من الفنانين الذين سيشاركون بالحدث تطلعات جميع الأذواق، ما يضمن جرعة مضاعفة من الترفيه والمرح.

وتضم القائمة الجديدة نخبة من الأسماء اللامعة، من بين هؤلاء: النجم الفرنسي ديفيد فوانس، وشون شدياق المعروف بلقب ((ماي بارنتس أر ديفورسد))، والكوميدي مسعود بومغارد، والنجم بول تايلور، كما يحتفل المهرجان بالذكرى الخامسة لتأسيس نادي الضحك الألماني بمشاركة بنايسا لامروبال، وخالد بونوار، وسليم ساماتو، وسيشهد الجمهور أيضاً عرض الممثل الواعد عماد صديقي، وعباس بخاري، وفيسبام الكوميدي.

ويعد مهرجان دبي للكوميديا، الذي يقام هذا العام في نسخته السابعة، حدثاً رئيسياً في الفعاليات الثقافية للمدينة، حيث يجمع بين أساطير الكوميديا ونجوم عالميين للاحتفال بالضحك بلغات وأساليب متعددة، وهو من إنتاج شركة براغ، وتقديم فعاليات دبي.

سيقام المهرجان هذا العام من 2 إلى 12 أكتوبر 2025 في مجموعة من أبرز وجهات دبي الثقافية، بما في ذلك دبي أوبرا، ومسارح مول الإمارات، وكوكا كولا أرينا.

وتشارك في المهرجان كوكبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين تم تأكيد مشاركتهم، من بينهم: مو عامر، توم سغورا، زاكير خان، جوان مكنالي، أوميد جليلي، مورغن جاي، أكاش سينغ، جون أشقر، جيمي لينغ، صوفي هابو، عامر زهر، رضوان بوغرابة، جوراف كابور، وإيفان أبراموف.

ديفيد فوانسون

يطل نجم الكوميديا الفرنسي الصاعد ديفيد فوانسون على جمهور دبي بعرضه الفردي الأول الذي يغوص بجرأة في فوضى العشرينيات المليئة بالمواقف العاطفية المعقدة، والصداقات المتشابكة، والبحث المستمر عن الهوية، بأسلوب عفوي وطاقة لا تنضب، يسلط فوانسون الضوء على التناقضات التي تواجه جيلاً كاملاً يتأرجح بين حرية العلاقات العاطفية ورغبة البحث عن الحب الحقيقي.

ومن خلال تعاون مميز مع مجموعة ((بلو بلود))، يشارك قصصاً يومية تنبض بالحياة عن الحفلات، والصداقات، وروح العائلة، وغموض عالم النساء، كاشفاً بأسلوبه الساخر المعقد التحديات التي تواجه الشباب في هذه المرحلة من حياتهم.