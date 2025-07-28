كيفو يسعى لإبقاء إنتر "على القمة"

MENAFN - Al-Bayan) يرغب المدرب الروماني لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم كريستيان كيفو بـ((إبقاء النادي على القمة))، معترفاً خلال تقديمه الرسمي أمس بأن ((حقبة جديدة بدأت)) بعد رحيل سيموني إينزاغي.

وقال كيفو: ((لا أنظر إلى الماضي، وليس لدينا أية نية للانتقام.. ببساطة ورثت فريقاً والتزاماً: إبقاؤه على القمة)).

وتابع: ((سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف. أثبتت هذه المجموعة وحدتها ورغبتها بالبقاء على قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية)).

وأكّد لاعب إنتر السابق الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق مباشرة قبل انطلاق كأس العالم للأندية حيث انتهت مغامرته في دور الـ16 ((تبدأ حقبة جديدة مع مدرب جديد، مع أسلوب لعب أكثر عمودية، لكننا نملك مجموعة من اللاعبين من ذوي القيمة والخبرة)).

وفشل إنتر الذي حقق لقب الدوري المحلي للمرة العشرين في تاريخه عام 2024، في المحافظة على لقبه بعدما خسره بفارق نقطة واحدة عن بطل الموسم الماضي نابولي.