حين يتكلم الصمت

MENAFN - Al-Bayan) في زاوية الملعب، وقفت فتاة صغيرة تُطارد والدها بعدسة هاتفها، توثق لحظات فوزه بكل حب وسعادة، وكأنها تلتقط مجداً خاصاً بها، لم يكن والدها نجماً معروفاً، بل كان بطلاً بصمت، من ذوي التحديات السمعية. تقدم منها المذيع بدهشة وسأل: من هذا الرجل الذي تلتقطين له كل هذه الصور؟

ابتسمت وقالت بفخر يملأ صوتها: ((إنه والدي... نشعر جميعاً بالفخر لمشاركته وفوزه اليوم)). ثم أضافت: ((نحن ثلاث شقيقات، وأنا الكبرى، علّمني والدي لغة الإشارة منذ أن كنت صغيرة، فصرتُ أترجم له العالم، ثم علّمت أختيّ الصغيرتين، لنكبر جميعاً على لغة مختلفة... لغة المحبة والفهم بلا كلام)).

يدل فخر هذه الفتاة بوالدها وتصرفها الإيجابي تجاهه على مجموعة من القيم العميقة والدلالات الإنسانية النقية والراقية، أولاها الامتنان والوفاء الأسري، فهي لم ترَ في والدها نقصاً يشعرها بالخجل، بل رأت فيه معلماً وبطلاً عظيماً، أعادت له الجميل بطريقتها الخاصة، فهذا التعامل بحد ذاته هو أكبر دليل على وجود بيئة تربوية محبة تمكنت من غرس الاحترام والبر والاعتراف بالفضل.

كما أنه يدل على الوعي والنضج المبكر، فطفلة بهذا العمر تُعبّر بفخر علني عن والدها من ذوي التحديات السمعية، دون أي خجل أو تردد يدل على وعيٍ يفوق سنّها. بالإضافة إلى الثقة بالنفس والانتماء، فحين تعتز بأسرتها ووالدها أمام الآخرين فهي تظهر قوة شخصية وثقة بهويتها وانتمائها العائلي.

اليوم في زمنٍ تُقاس فيه البطولة بالأضواء والألقاب، تظهر فتاة صغيرة لتُعيد تعريف المجد في عيوننا... ليس المجد في أن نكون كاملين في نظر الناس، بل في أن نكون عظماء في قلوب من نحب. فخر واعتزاز الفتاة الصغيرة بوالدها لم يكن مجرد لحظة أمام عدسة، بل كان انعكاساً لتربية استثنائية، وامتداداً لقصة كفاح، ورسالة تقول: الإعاقة ليست نهاية، بل هي بداية لرحلة مختلفة، تُكتب بلغة الصمت وتُقرأ بصوت الحب.