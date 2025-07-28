المشاريع المنزلية بين التحدي والابداع

MENAFN - Amman Net) المشاريع المنزلية تكسر قيود العمل التقليدي وتفتح افاقا جديدة للريادة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، فبرزت كأحد الحلول الفعالة لتوفير مصادر دخل بديلة، وتعزيز دور الأفراد وخاصة النساء في دعم الاقتصاد المحلي، فمن داخل المطابخ والغرف الصغيرة، تنطلق أفكار مبتكرة تتحول إلى منتجات وخدمات تنافس في السوق، دون الحاجة إلى رأس مال كبير أو بنية تحتية معقدة

أكد المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه ان بنية التشغيل في الاقتصاد الأردني تستند الى قاعدتين، الاولى، القطاع العام والذي توقف عن الاستيعاب ومعاناته من البطالة المقنعة مرتفعة الكلفة، والثانية القطاع الخاص وأهم مكوناته المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم التي نمت عددا وأثرا في النشاط الاقتصادي، وما زالت بحيث أصبحت تحتل جانبا أساسيا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وسوق العمل

واكد انه ليس بالضرورة أن تكون البطالة وحدها دافعا للتفكير بالمشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة، وإن كانت أحد الاسباب المؤثرة، لكن تطور الحاجات الاقتصادية والاجتماعية أحد الاسباب وتفاعلاتها مع مستجداتها، فمثلا تطور نشاط " الدليفري " مع حالة الكورونا، وتتابع تطوره مع تلمس إيجابياته، كذلك، نشاط "التوظيف الذاتي " الذي تطور مع تطور التكنولوجيا والانترنت وهكذا، وتبقى قلة فرص العمل دافعا قويا للبحث عن مورد رزق يقتات الاردني منه

وأشار زوانه الى ان هذه المشاريع تعد كأي نشاط اقتصادي واجتماعي لا يخلو من الايجابيات، مثل تقليل الكلف وإيجاد دخل، كما هي السلبيات مثل إمكانية التعثر والفشل وضياع المال والجهد

ونوه ان المشاريع المنزلية الصغيرة ليس بالضرورة ان تكون تجارية فقط، بل هي اقتصادية تشمل القطاعات كافة والرقابة عليها تتطور مع تطورها، فمثلا طورت أمانة عمان ترخيص العمل المنزلي، بعد أن اتسع هذا النشاط، لكن يلاحظ ضرورة أن تبقى النظم الرقابية محفزة لهذه الانشطة بعيدة عن البيروقراطية وكلفها المرتفعة

وعزز حديثه عن نشاط البنوك التمويلي وان هذا جزء من مسؤولية البنوك الاجتماعية، وهنا يطول الحديث، حيث طالب بتوحيد وتنظيم وتوجيه جهود البنوك وغيرها من الشركات الاردنية عند ممارستها لمسؤولياتها الاجتماعية ليكون لها دورا فعليا مؤثرا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدل الجهود المبعثرة كما هو الحال الان

واكد انه من الضروري أن تقوم وزارة العمل بتأسيس بنية معلوماتية عن تفاصيل هذا النشاط لتكون السياسات مبنية على واقع معلوم يستند لقاعدة بيانات تتابع تطوره، لتكون السياسات مؤثره

كذلك يلاحظ زوانه ظاهرة أداء العمل من المقاهي ومثيلاتها حيث نشهد شبانا وشابات مستغرقون في عملهم على كمبيوتراتهم في المقاهي المكيفة والموفرة للنت الممتاز ، بأقل الكلف وبالاستفادة مما توفره هذا المقاهي من خدمات مريحه لقاء تكاليف لا تتعدى ثمن فنجان قهوة أو شاي مع سندويشه خفيفه

تقول سهيلا السالم، صاحبة مطبخ إنتاجي وأم ريادية، إنها بدأت مشروعها من مطبخها المنزلي بصناعة الشطة والزعتر البلدي. وتوضح:

"كنت أعمل كل شي بإيدي: أطحن، أحمّص، أنشف، وأجهز."

ومع الوقت، بدأت الطلبات تأتي من الأقارب والمعارف، خاصة في العزائم والمناسبات، وهو ما شكل بداية التوسع الحقيقي للمشروع

وترى أن تشجيع العائلة، وخصوصًا دعم بناتها، كان الشرارة الأولى لانطلاقة أوسع وأقوى، حيث كان للدعم المعنوي دور كبير في تعزيز ثقتها بنفسها ومواصلة العمل

وأكدت أن ما يميز مشروعها ليس فقط المنتج بحد ذاته، بل طريقة التقديم، وتنوع النكهات، والعمل بإحساس عالٍ كأنها تطهو لنفسها ولأحبّ الناس إليها. واختصرت ذلك بقولها:

الضمير هو سر النجاح

أما فيما يتعلق بالتغليف والتوصيل، فأكدت أنها تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا، معتبرة أن تجربة العميل لا تكتمل دون تفاصيل دقيقة ومدروسة

وتؤكد سهيلا أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح وانتشار المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن المنصات الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التسويق

واختتمت حديثها بنصيحة لأصحاب المشاريع، ولمن يفكرون في بدء مشروعهم الخاص، مشددة على المصداقية، ووضع خطة واضحة، والسعي المستمر للتطور، حيث انهم من أهم العوامل التي تضمن استمرارية أي مشروع وتحقيق النجاح على المدى البعيد

وفي السياق تقول سماء العزاوي صاحبة مشروع تطريز طارات انها بدأت رحلتها من شغف عفوي تحول الى مشروع متكامل كما ان فكرة التطريز لم تكن ضمن خططها وان القصة بدأت من فيديو استوحت منه الالهام لبدء المشروع، كما انها بدأت بخطوات بسيطة دون أدوات او خبرة كافية لكن شغفها وحبها للتعلم دفعها للاستمرار

اما عن الإعلانات فقد شددت العزاوي على أن توقيت الإعلان هو العنصر الأهم، مشيرة إلى أن اختيار التوقيت المناسب مثل فترة ما قبل إعلان نتائج التوجيهي أو خلال مواسم المناسبات يمكن أن يشكل فارقًا كبيرًا في حجم الإقبال، إذ يكون الناس في تلك الفترات أكثر بحثًا عن الهدايا والقطع المميزة

وعند سؤالها عن التحديات قالت إن الصورة التي تظهر على الصفحات ليست دائمًا تعكس الواقع الكامل، فغالبًا ما تُخفي خلفها الكثير من العمل والتخطيط والجهد المتواصل. وأضافت أن هذه المشاريع المنزلية ليست مجرد منتجات تُعرض، بل هي نتاج ساعات طويلة من التنظيم، والإعداد، والسعي لتحقيق التميز رغم الصعوبات

صورة من المشروع

من جهة اخرى تقول ايمان العبد الله صاحبة مشروع متخصص في صناعة الشموع العطرية، إن فكرة المشروع بدأت بعد تخرجها من الجامعة، حيث حصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال. وبدأت حينها بالتفكير في مشروع يتميز بندرته في السوق، ويتناسب مع شخصيتها الهادئة وحبها للأجواء الدافئة، فوجدت في الشموع العطرية الخيار الأمثل

وعن التحديات التي واجهتها، أشارت إلى صعوبة الحصول على المواد الأولية، مما اضطرها إلى التواصل مع موردين من الخارج لتوفير المستلزمات الخاصة بإنتاج الشموع

وقالت ان ما يميز منتجاتها، أنها مصنوعة من شمع الصويا وشمع النحل الطبيعي، ما يجعلها خياراً صحياً وآمناً، مقارنةً بالشموع التجارية المصنوعة من شمع البارافين، والذي قد يسبب مشاكل تنفسية وأضراراً صحية

وفيما يتعلق بالتسويق، ترى العبد الله أن هذا الجانب يُعد من أصعب التحديات، نظراً لتغيراته المستمرة وضرورة مواكبة التوجهات الحديثة في السوق. وتؤكد أن بناء علاقة ثقة مع الزبائن وتحويلهم إلى أصدقاء هو أحد أسرار النجاح.

صور من المشاريع التي تم التواصل معهم: