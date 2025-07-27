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4 شهداء ومصابون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

4 شهداء ومصابون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

2025-07-27 12:04:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر بمستشفى شهداء الأقصى إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

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