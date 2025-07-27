4 شهداء ومصابون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

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4 شهداء ومصابون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بدير البلح
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر بمستشفى شهداء الأقصى إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.
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