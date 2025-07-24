89 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 تموز (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 89 شهيدًا و453 إصابة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59587 شهيدًا و143498 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، موضحة أنه تم إضافة 279 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

--(بترا)

ا ش /ع س/رق

24/07/2025 16:36:59