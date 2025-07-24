مندوباً عن الملك..رئيس هيئة الأركان يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية

مندوباً عن الملك..رئيس هيئة الأركان يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية
عمان 24 تموز (بترا)- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدايا ملكية، تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء واجباتهم المناطة بهم.
ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرّمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدّموه من جهود نوعية، مؤكداً اهتمام جلالته والحرص الملكي على تكريم المتميزين وتحفيز نشامى القوات المسلحة الأردنية، على مواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به منتسبو الجيش العربي في كافة مواقعهم ودورهم الكبير في أداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحتراف.
--(بترا)
ل م/رق
24/07/2025 16:15:45
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة أول رياضية في ألعاب القوى
السعودية تحتضن معرضاً دولياً للجمال والعناية سبتمبر المقبل
خصوصيتك في أمان: كيف تحمي تقنية 'Galaxy AI' الخصوصية باستخدام 'Samsung Knox Vault'
الكهرباء الأردنية تنفي رهن عقارات المواطنين مقابل منحهم عدادات كهرباء
كيف نحمي الأطفال من موجات الحرّ الشديدة؟
السكنية تنفذ أول عقد لإنارة الطرق بالطاقة المتجددة في ضاحية جنوب عبدالله المبارك