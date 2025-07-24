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مندوباً عن الملك..رئيس هيئة الأركان يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية

مندوباً عن الملك..رئيس هيئة الأركان يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية

2025-07-24 10:05:31
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 تموز (بترا)- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدايا ملكية، تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء واجباتهم المناطة بهم.
ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرّمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدّموه من جهود نوعية، مؤكداً اهتمام جلالته والحرص الملكي على تكريم المتميزين وتحفيز نشامى القوات المسلحة الأردنية، على مواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به منتسبو الجيش العربي في كافة مواقعهم ودورهم الكبير في أداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحتراف.
--(بترا)
ل م/رق
24/07/2025 16:15:45

MENAFN24072025000117011021ID1109842899

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