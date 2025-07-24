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ويجو تكشف عن تجارب إقامة مميزة داخل الإمارات هذا الصيف لعشاق السفر المحلي
(MENAFN- Wego) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ٢٤ يوليو ٢٠٢٥: كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن مجموعة من الإقامات الفريدة والفاخرة التي ينصح بتجربتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال موسم الصيف.
الريتز كارلتون رأس الخيمة صحراء الوادي
يقدّم الريتز كارلتون رأس الخيمة صحراء الوادي تجربة إقامة هادئة وسط مشهد صحراوي فريد. يمكن للمسافرين الاختيار من بين فيلات بتصاميم مستوحاة من الطابع البدوي، تجمع بين التفاصيل التراثية والراحة، مع خيارات إقامة خاصة ومسابح مستقلة، وتراسات واسعة بإطلالات بانورامية، ومساحات داخلية أنيقة، وحمّامات بأجواء السبا.
تبدأ التجربة مع شروق الشمس الذهبي فوق الرمال، يليها وقت مخصص للاسترخاء في السبا أو الحفاظ على النشاط في مركز اللياقة. وخلال النهار، يمكن الاستمتاع بالمسبح الخاص أو خوض تجربة "رينفورست" المميزة التي تضيف لمسة من التجدّد والهدوء.
أنانتارا جزيرة صير بني ياس – منتجع فلل الساحل
يقدّم منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس – فلل الساحل إقامة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية في قلب واحدة من أجمل جزر أبو ظبي. تمتد الفلل المزودة بمسابح خاصة وسط مناظر طبيعية مستوحاة من السافانا، حيث تبدأ الأيام بشروق الشمس ومشاهد للغزلان في محيط الإقامة، لتوفّر للمسافرين تجربة استرخاء خاصة في أجواء طبيعية هادئة.
يمكن للضيوف الحفاظ على نشاطهم في مركز اللياقة، الاستمتاع بسباحة منعشة، أو قضاء وقت مريح في المكتبة مع كتاب صيفي. كما يمكنهم الانضمام إلى جولة طبيعية بصحبة مرشد لاستكشاف الحياة البرية، أو تجربة التجديف وقوفاً مع إطلالات على الخليج العربي، والغطس بين الشعاب المرجانية الغنية، واختتام اليوم برحلة بحرية هادئة.
جميرا مرسى العرب – دبي
افتتح فندق جميرا مرسى العرب في ربيع هذا العام، ويتميّز بتصميمه المستوحى من اليخوت العصرية التي تزيّن أفق دبي. في كل زاوية من الفندق، يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات خلابة على البحر.
سواء اخترت غرفة بتراس خاص أو جناحاً مع مدخل مباشر إلى المرسى، تم تصميم كل مساحة بعناية لتقديم تجربة إقامة راقية على الواجهة البحرية.
تتنوّع التجارب بين لحظات الاسترخاء في مركز العافية، وأوقات هادئة على الشاطئ الخاص، وأمسيات عائلية مع عروض أفلام. ويمكن للضيوف أيضاً المشاركة في صفوف الطهي التفاعلية، قبل تذوّق أطباق عالمية بطابع جميرا المميز.
منتجع الحبتور جراند - أوتوجراف كوليكشن
يقدّم منتجع الحبتور جراند، من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، إقامة هادئة على شاطئ البحر، وعلى بعد خطوات من أبرز وجهات دبي الحيوية، مع تجربة مصممة لتكون مختلفة بكل تفاصيلها.
يعد المنتجع خياراً مثالياً للراغبين في استراحة صيفية هادئة قرب الشاطئ، ويوفّر إقامة محلية مميزة بفضل مرافقه المصممة بعناية. من أبرزها المخيم الصيفي المخصص للأطفال، ومجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات عالمية، إلى جانب سبا يركّز على الاسترخاء والعناية الشخصية. كل تفاصيل الإقامة مصممة لتمنح الضيوف تجربة إقامة مريحة.
فندق ذا تشيدي البيت – الشارقة
يوفّر فندق ذا تشيدي البيت في الشارقة تجربة إقامة تعكس سحر الإمارة وتوازن بين الفخامة العربية والطابع العصري.
تتميّز الغرف والأجنحة بتصاميم مستوحاة من التراث، ومساحات واسعة تشمل مجالس خاصة وتفاصيل أنيقة تعكس هوية الشارقة الثقافية.
تشمل التجربة علاجات مخصصة للاسترخاء والتجدد، مثل الحمّامات المخصصة للتنظيف العميق، وجلسات التدليك، وعلاجات الوجه. كما يضم الفندق مكتبة ومتحفاً داخلياً يشكلان إضافة ثقافية مميزة.
لكس غلامب
هذا الصيف، يقدّم لكس غلامب تجربة إقامة فريدة في قلب الطبيعة داخل قبة زجاجية تتيح رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة. تشمل التجربة أول ساونا خاصة من نوعها في دولة الإمارات، وإطلالات مفتوحة تمنح الضيوف لحظات من الهدوء بعيداً عن الزحام.
يمكن تأمّل السماء ليلاً من داخل تصاميم مستوحاة من الطابع البالي، أو الاسترخاء في مسبح إنفينيتي بدرجة حرارة متوازنة. جميع هذه التفاصيل تخلق تجربة إقامة هادئة ولا تنسى.
نبذة عن ويجو
يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.
وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.
الريتز كارلتون رأس الخيمة صحراء الوادي
يقدّم الريتز كارلتون رأس الخيمة صحراء الوادي تجربة إقامة هادئة وسط مشهد صحراوي فريد. يمكن للمسافرين الاختيار من بين فيلات بتصاميم مستوحاة من الطابع البدوي، تجمع بين التفاصيل التراثية والراحة، مع خيارات إقامة خاصة ومسابح مستقلة، وتراسات واسعة بإطلالات بانورامية، ومساحات داخلية أنيقة، وحمّامات بأجواء السبا.
تبدأ التجربة مع شروق الشمس الذهبي فوق الرمال، يليها وقت مخصص للاسترخاء في السبا أو الحفاظ على النشاط في مركز اللياقة. وخلال النهار، يمكن الاستمتاع بالمسبح الخاص أو خوض تجربة "رينفورست" المميزة التي تضيف لمسة من التجدّد والهدوء.
أنانتارا جزيرة صير بني ياس – منتجع فلل الساحل
يقدّم منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس – فلل الساحل إقامة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية في قلب واحدة من أجمل جزر أبو ظبي. تمتد الفلل المزودة بمسابح خاصة وسط مناظر طبيعية مستوحاة من السافانا، حيث تبدأ الأيام بشروق الشمس ومشاهد للغزلان في محيط الإقامة، لتوفّر للمسافرين تجربة استرخاء خاصة في أجواء طبيعية هادئة.
يمكن للضيوف الحفاظ على نشاطهم في مركز اللياقة، الاستمتاع بسباحة منعشة، أو قضاء وقت مريح في المكتبة مع كتاب صيفي. كما يمكنهم الانضمام إلى جولة طبيعية بصحبة مرشد لاستكشاف الحياة البرية، أو تجربة التجديف وقوفاً مع إطلالات على الخليج العربي، والغطس بين الشعاب المرجانية الغنية، واختتام اليوم برحلة بحرية هادئة.
جميرا مرسى العرب – دبي
افتتح فندق جميرا مرسى العرب في ربيع هذا العام، ويتميّز بتصميمه المستوحى من اليخوت العصرية التي تزيّن أفق دبي. في كل زاوية من الفندق، يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات خلابة على البحر.
سواء اخترت غرفة بتراس خاص أو جناحاً مع مدخل مباشر إلى المرسى، تم تصميم كل مساحة بعناية لتقديم تجربة إقامة راقية على الواجهة البحرية.
تتنوّع التجارب بين لحظات الاسترخاء في مركز العافية، وأوقات هادئة على الشاطئ الخاص، وأمسيات عائلية مع عروض أفلام. ويمكن للضيوف أيضاً المشاركة في صفوف الطهي التفاعلية، قبل تذوّق أطباق عالمية بطابع جميرا المميز.
منتجع الحبتور جراند - أوتوجراف كوليكشن
يقدّم منتجع الحبتور جراند، من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، إقامة هادئة على شاطئ البحر، وعلى بعد خطوات من أبرز وجهات دبي الحيوية، مع تجربة مصممة لتكون مختلفة بكل تفاصيلها.
يعد المنتجع خياراً مثالياً للراغبين في استراحة صيفية هادئة قرب الشاطئ، ويوفّر إقامة محلية مميزة بفضل مرافقه المصممة بعناية. من أبرزها المخيم الصيفي المخصص للأطفال، ومجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات عالمية، إلى جانب سبا يركّز على الاسترخاء والعناية الشخصية. كل تفاصيل الإقامة مصممة لتمنح الضيوف تجربة إقامة مريحة.
فندق ذا تشيدي البيت – الشارقة
يوفّر فندق ذا تشيدي البيت في الشارقة تجربة إقامة تعكس سحر الإمارة وتوازن بين الفخامة العربية والطابع العصري.
تتميّز الغرف والأجنحة بتصاميم مستوحاة من التراث، ومساحات واسعة تشمل مجالس خاصة وتفاصيل أنيقة تعكس هوية الشارقة الثقافية.
تشمل التجربة علاجات مخصصة للاسترخاء والتجدد، مثل الحمّامات المخصصة للتنظيف العميق، وجلسات التدليك، وعلاجات الوجه. كما يضم الفندق مكتبة ومتحفاً داخلياً يشكلان إضافة ثقافية مميزة.
لكس غلامب
هذا الصيف، يقدّم لكس غلامب تجربة إقامة فريدة في قلب الطبيعة داخل قبة زجاجية تتيح رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة. تشمل التجربة أول ساونا خاصة من نوعها في دولة الإمارات، وإطلالات مفتوحة تمنح الضيوف لحظات من الهدوء بعيداً عن الزحام.
يمكن تأمّل السماء ليلاً من داخل تصاميم مستوحاة من الطابع البالي، أو الاسترخاء في مسبح إنفينيتي بدرجة حرارة متوازنة. جميع هذه التفاصيل تخلق تجربة إقامة هادئة ولا تنسى.
نبذة عن ويجو
يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.
وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.
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