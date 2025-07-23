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الأشغال تعقد ورشة عن ضوابط تحديد المُدد الزمنية للعطاءات

الأشغال تعقد ورشة عن ضوابط تحديد المُدد الزمنية للعطاءات

2025-07-23 03:13:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة لمناقشة آلية تحديد المُدد الزمنية لعطاءات الدراسات والتصاميم وعطاءات التنفيذ.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الورشة التي شاركت فيها المكاتب الاستشارية المؤهلة من الدرجة الأولى لدى دائرة العطاءات الحكومية وأعضاء اللجنة الفنية المُشكّلة وعدد من المعنيين بالوزارة، نُضمت بهدف استعراض ومناقشة مخرجات اللجنة الفنية المكلّفة بوضع ضوابط ومعايير علمية واضحة لتحديد تلك المُدد الزمنية.


وأشارت الوزارة إلى أنه جرى خلال الورشة عرض المخرجات الأولية لأعمال اللجنة الفنية ودراسة التوصيات المقترحة، تمهيداً لإقرارها والعمل بها وفق الأصول، بما يضمن إدراج مدد عمل واقعية وفاعلة وعادلة لجميع أطراف العقد: صاحب العمل والمقاول والمهندس الاستشاري المشرف.


وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة الأشغال العامة والإسكان لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان توازن الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف المعنية.


يشار إلى أن اللجنة الفنية تضمّ في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ودائرة العطاءات الحكومية، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والجامعة الأردنية، وأمانة عمّان الكبرى.

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