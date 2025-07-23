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مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

2025-07-23 03:08:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية، الأربعاء، لمناقشة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
ويترأس وزير خارجية الباكستان، محمد إسحاق دار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، الجلسة المفتوحة ويشارك بها عشرات السفراء ممثلين لدولهم.

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