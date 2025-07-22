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الخارجية الامريكية .. ويتكوف يتوجه الى غزة لبحث انشاء ممر انساني للمساعدات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 22 – 7 (كونا) –- اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء ان المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف سيتوجه الى قطاع غزة لعقد محادثات المراحل الاخيرة لانشاء ممر للمساعدات الانسانية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في تصريح للصحافيين "لدينا جميعا كما لدى الرئيس ترامب ووزير الخارجية والمبعوث الامريكي أمل كبير في ان نتقدم نحو التوصل الى وقف لاطلاق النار من جديد بالاضافة الى ممر انساني لتدفق المساعدات الى غزة".
واضافت بروس ان انشاء ممر للمساعدات الانسانية هو أمر "اتفق عليه الطرفان بالفعل" مشيرة الى ان زيارة ويتكوف ستضع اللمسات الاخيرة على هذا الاتفاق.
واكدت ان الرئيس الامريكي لا يزال يتطلع الى تحقيق السلام في قطاع غزة ويعتبره "الهدف الاسمى" مشيرة الى ان ترامب "أمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار بين الطرفين".
وكان مجلس الجامعة العربية قد دعا في دورته غير العادية على مستوى المندوبين في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك الفوري لايقاف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة والاعتراف بالكارثة الانسانية والمجاعة الحاصلتين في القطاع وكسر الحصار المفروض عليه وضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية. (النهاية)
ا م م / ر ج
وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في تصريح للصحافيين "لدينا جميعا كما لدى الرئيس ترامب ووزير الخارجية والمبعوث الامريكي أمل كبير في ان نتقدم نحو التوصل الى وقف لاطلاق النار من جديد بالاضافة الى ممر انساني لتدفق المساعدات الى غزة".
واضافت بروس ان انشاء ممر للمساعدات الانسانية هو أمر "اتفق عليه الطرفان بالفعل" مشيرة الى ان زيارة ويتكوف ستضع اللمسات الاخيرة على هذا الاتفاق.
واكدت ان الرئيس الامريكي لا يزال يتطلع الى تحقيق السلام في قطاع غزة ويعتبره "الهدف الاسمى" مشيرة الى ان ترامب "أمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار بين الطرفين".
وكان مجلس الجامعة العربية قد دعا في دورته غير العادية على مستوى المندوبين في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك الفوري لايقاف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة والاعتراف بالكارثة الانسانية والمجاعة الحاصلتين في القطاع وكسر الحصار المفروض عليه وضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية. (النهاية)
ا م م / ر ج
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