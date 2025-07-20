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المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تطلق برنامجها الصيفي بـ 83 نشاطا متنوعا

المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تطلق برنامجها الصيفي بـ 83 نشاطا متنوعا

2025-07-20 08:04:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬برنامجها‭ ‬الصيفي‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأرامل‭ ‬والأيتام‭ ‬المنتسبين‭ ‬الى‭ ‬المؤسسة،‭ ‬ويتضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬83‭ ‬برنامجًا‭ ‬ونشاطًا،‭ ‬تغطي‭ ‬مجالات‭ ‬تعليمية‭ ‬وتربوية‭ ‬وترفيهية‭ ‬متعددة،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصًا‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب،‭ ‬واستثمار‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬نافع‭ ‬ومفيد‭.‬

وبين‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬سنويًا،‭ ‬ضمن‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬لأسرها،‭ ‬وإيمانها‭ ‬بأهمية‭ ‬تمكين‭ ‬الإنسان‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬تنمّي‭ ‬طاقاته‭ ‬وتدعمه‭ ‬نفسيًا‭ ‬واجتماعيًا،‭ ‬عبر‭ ‬أنشطة‭ ‬نوعية‭ ‬وشراكات‭ ‬مجتمعية‭ ‬فعّالة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬بينت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬الخيرية‭ ‬مي‭ ‬أحمد‭ ‬الساعي‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬يلبّي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬البرامج‭ ‬لتشمل‭ ‬الترفيه‭ ‬والتعليم‭ ‬والتمكين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬ومؤهل‭ ‬ومندمج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬ونؤمن‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لصناعة‭ ‬فرق‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأبناء‭ ‬والأمهات‮»‬‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬تشمل‭: ‬التمكين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬والحياتية،‭ ‬واكتشاف‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬عبر‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬الفرح‭ ‬والسرور‭ ‬بتنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬ونفسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬المجتمعي‭ ‬عبر‭ ‬شراكات‭ ‬فاعلة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭. ‬ويشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التعليمية‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬منها‭: ‬برنامج‭ ‬‮«‬انطلاقة‮»‬،‭ ‬‮«‬مكن‭ ‬نفسك‭ ‬المهني‮»‬،‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬تعليم‭ ‬اللغات،‭ ‬مهارات‭ ‬الخطابة‭ ‬والإلقاء،‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الصيانة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬في‭ ‬الرسم،‭ ‬التصوير،‭ ‬الموسيقى،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية،‭ ‬والثقافة‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬أنشطة‭ ‬مجتمعية‭ ‬وترفيهية‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬الألعاب‭ ‬الافتراضية‮»‬،‭ ‬‮«‬شمس‮»‬،‭ ‬‮«‬التزلج‭ ‬المائي‮»‬،‭ ‬‮«‬السينما‮»‬،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭.‬

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