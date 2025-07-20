المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تطلق برنامجها الصيفي بـ 83 نشاطا متنوعا

المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تطلق برنامجها الصيفي بـ 83 نشاطا متنوعا
وبين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص على إقامة النشاط الصيفي سنويًا، ضمن الرعاية الشاملة لأسرها، وإيمانها بأهمية تمكين الإنسان وتوفير بيئة حاضنة تنمّي طاقاته وتدعمه نفسيًا واجتماعيًا، عبر أنشطة نوعية وشراكات مجتمعية فعّالة، مؤكداً مواصلة السعي إلى تطوير البرامج بشكل دائم بما يخدم المستفيدين من المؤسسة. من جانبها، بينت مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية مي أحمد الساعي أن البرنامج الصيفي لهذا العام يلبّي احتياجات مختلف الفئات العمرية، قائلة: «حرصنا على تنويع البرامج لتشمل الترفيه والتعليم والتمكين، بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في بناء جيل واعٍ ومؤهل ومندمج في المجتمع. ونؤمن أن كل مشاركة في هذا البرنامج تمثل فرصة لصناعة فرق حقيقي في حياة الأبناء والأمهات». ويهدف البرنامج الصيفي إلى تحقيق عدد من المحاور، تشمل: التمكين من خلال تأهيل الشباب لدخول سوق العمل عبر دورات تدريبية في المهارات المهنية والحياتية، واكتشاف وتنمية المهارات عبر ورش عمل متخصصة، إضافة إلى إدخال الفرح والسرور بتنظيم أنشطة ترفيهية ونفسية، وتعزيز الدعم المجتمعي عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات حكومية وخاصة. ويشتمل البرنامج الصيفي على مجموعة متميزة من الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية منها: برنامج «انطلاقة»، «مكن نفسك المهني»، «أكاديمية الشباب»، تعليم اللغات، مهارات الخطابة والإلقاء، الذكاء الاصطناعي، الصيانة الكهربائية، بالإضافة إلى ورش في الرسم، التصوير، الموسيقى، الكاراتيه، الفنون القتالية، والثقافة المالية. كما يشمل أنشطة مجتمعية وترفيهية مثل: «الألعاب الافتراضية»، «شمس»، «التزلج المائي»، «السينما»، والمشاركة في صيف البحرين.كلمات دالة
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