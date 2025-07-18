رفع أسعار الاشتراكات يقفز بأرباح "نتفليكس" الفصلية 45%

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفع صافي أرباح ((نتفليكس)) 45%، إلى 3.125 مليارات دولار في الربع الثاني من السنة الحالية، على ما أظهرت نتائجها المالية.

وفاقت إيرادات المجموعة الأمريكية تقديراتها وتوقعات السوق إذا بلغت 11.1 مليار دولار، بزيادة 16% على أساس سنوي، وفقاً لبيان أرباحها.

وتخطت ((نتفليكس)) توقعات السوق باستمرار على مدى العامين المنصرمين، بما في ذلك في الربع الأول من سنة 2025، ويعود ذلك جزئياً إلى رفعها أسعار الاشتراكات.

ورفعت الشركة تقديراتها لسنة 2025، إذ باتت تتوقع إيرادات بين 44.8 مليار دولار و45.2 مليار دولار، بدلاً من نطاق يراوح بين 43.5 مليار دولار و44.5 مليار دولار.

وأوضحت ((نتفليكس)) أن هذه التوقعات الجديدة ((تعكس بشكل أساسي تراجع الدولار في مقابل العملات الأخرى، بالإضافة إلى النمو القوي في عدد المشتركين وإيرادات الإعلانات)).

ورأى المحلل في ((إي ماركتر)) بول فيرنا أن ((المستثمرين سيراقبون عن كثب)) نتائج دخول ((نتفليكس)) مجالي ((الرياضة والبث التلفزيوني المباشر)).

وفي يونيو، وقعت الشركة اتفاقاً مع محطة ((تي إف 1)) التلفزيونية التي تستقطب العدد الأكبر من المشاهدين في فرنسا، توفر بموجبه منصة البث التدفقي قنوات المجموعة، وهي سابقة عالمية.

وأقامت ((نتفليكس)) شراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تتيح قريباً للمستخدمين متابعة إطلاق الصواريخ وتحركات رواد الفضاء خلال مهامهم.

ووصل عدد مشتركي المنصة إلى أكثر من 300 مليون في ديسمبر الفائت، بعدما انضم إليها خلال موسم أعياد نهاية السنة 19 مليوناً.

لكن الشركة لم تعد تفصح عن هذا المؤشر، رغبة منها في التركيز على مقاييس ((تفاعل)) الجمهور (الوقت الذي يقضيه في مشاهدة المحتوى).

وقال الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة تيد ساراندوس ((حصل 44 عملاً من إنتاجنا على ترشيحات لجوائز إيمي هذه السنة، وهو ما يعكس جودة عالية على نطاق واسع)).

وتعتزم ((نتفليكس)) زيادة إنفاقها على الإنتاج وشراء المحتوى، من دون التأثير على هوامش ربحها التشغيلية.

ويشكل تفاعل المشاهدين مؤشراً مهماً لصيغة الاشتراكات مع إعلانات التي ارتفع عدد مستخدميها بأكثر من الضعف في مطلع 2025 عما كان عليه في العام السابق، بحسب ((إيماركتر)).

وتوقعت ((نتفليكس)) تحقيق إيرادات بقيمة تسعة مليارات دولار من هذه الصيغة بحلول عام 2030.

وسعياً من المنصة إلى تحقيق درجة أكبر من التفاعل، أجرت في الآونة الأخيرة اختبارات على أداة ذكاء اصطناعي توليدي تتيح للمشتركين وصف ما يرغبون في مشاهدته بلغة بسيطة، كأن يقول المستخدم ((أريد أن أشاهد برنامجاً مخيفاً، ولكن ليس كثيراً، ومضحكاً بعض الشيء أيضاً)).