افتتاح مدرسة حقلية حول الزراعة بتقنية الشرنقة في لواء عي
لواء عي 18 تموز (بترا)- محمد العساسفة- افتتح مدير زراعة لواء عي المهندس زياد العلاوي، أمس الخميس، مدرسة حقلية بعنوان "زراعة محصولي الجوافة والليمون بتقنية الشرنقة" وذلك ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه المنفذ من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF).
وقال العلاوي بحضور قسم إرشاد زراعة محافظة الكرك وعدد من المهتمين بالشأن الزراعي في لواء عي، إن هذه المدارس الحقلية تأتي تنفيذاً للخطّة الزراعية المدرجة في وزارة الزراعة بإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي التي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ.
وأكد، أهمية هذه المدارس الحقلية والتدريب العملية في نقل المعرفة في الحقل الزراعي وصولا إلى تعزيز كفاءة المزارعين وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.
وأوضح المحاضر المهندس رمزي الضمور، مفهوم المدارس الحقلية وأهدافها وكيفية توثيق بيانات الحيازات الزراعية، تمهيدًا لتنفيذ البرنامج التدريبي الميداني خلال أيام الموسم الزراعي.
--(بترا)
م ع/م د/أس
18/07/2025 14:20:06
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