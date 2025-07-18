افتتاح مدرسة حقلية حول الزراعة بتقنية الشرنقة في لواء عي

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء عي 18 تموز (بترا)- محمد العساسفة- افتتح مدير زراعة لواء عي المهندس زياد العلاوي، أمس الخميس، مدرسة حقلية بعنوان "زراعة محصولي الجوافة والليمون بتقنية الشرنقة" وذلك ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه المنفذ من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF).

وقال العلاوي بحضور قسم إرشاد زراعة محافظة الكرك وعدد من المهتمين بالشأن الزراعي في لواء عي، إن هذه المدارس الحقلية تأتي تنفيذاً للخطّة الزراعية المدرجة في وزارة الزراعة بإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي التي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ.

وأكد، أهمية هذه المدارس الحقلية والتدريب العملية في نقل المعرفة في الحقل الزراعي وصولا إلى تعزيز كفاءة المزارعين وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وأوضح المحاضر المهندس رمزي الضمور، مفهوم المدارس الحقلية وأهدافها وكيفية توثيق بيانات الحيازات الزراعية، تمهيدًا لتنفيذ البرنامج التدريبي الميداني خلال أيام الموسم الزراعي.

--(بترا)

م ع/م د/أس

18/07/2025 14:20:06