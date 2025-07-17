حمدان بن محمد.. عام من الشموخ والإنجاز في مسيرة وزارة الدفاع

في خطوة تبرز المحطات الوطنية الفارقة في مسيرة دولة الإمارات، وتوثق أبعادها الإستراتيجية، أصدر مكتب سمو وزير الدفاع إصدارا خاصا احتفاء بمرور عام على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قيادة هذه الوزارة السيادية في الثامن عشر من يوليو 2024.

ويستعرض الإصدار الخاص، الذي تم نشره عبر مجلة "الجندي" بعنوان "حمدان بن محمد .. عام من الشموخ والإنجاز"، بصفحات واسعة أبرز الإنجازات والمحطات التي ميزت العام الأول لسموه في منصبه، وقدم توثيقا شاملا لمسيرة حافلة بالعزم والثقة، مع التركيز على الأدوار البارزة التي اضطلع بها سموه في إيصال رسائل القوة والشراكة من دولة الإمارات إلى العالم، بما يعكس قيادة استثنائية تعمل على ترسيخ التفوق ورسم ملامح المستقبل بثبات وثقة.

وتعمق الإصدار في رصد الأبعاد المختلفة لشخصية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومسيرته القيادية، حيث سلط الضوء على ارتباطه العميق بجذور البيت الاتحادي، مما شكل أساسا صلبا لرؤيته الوطنية، كما أفرد مساحة مهمة لزياراته الرسمية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات الدفاعية على الساحة الدولية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية.

ولم يغفل الإصدار عن إبراز رؤية سموه تجاه بناء الإنسان، حيث تناول حضوره ومتابعته لتخريج دفعات جديدة من أبناء القوات المسلحة، مجسدا بذلك حرصه على إعداد أجيال أكثر صلابة وقدرة على صون أمن الوطن ومكتسباته.

ويمثل هذا الإصدار وثيقة مهمة ترصد عاما من العمل الدؤوب والتطور المستمر تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي شهدت فيه وزارة الدفاع نقلات نوعية على صعيد الجاهزية والكفاءة وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لدولة الإمارات.