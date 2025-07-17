ميسي يحسم قرارًا مصيريًا مع إنتر ميامي

ميسي يحسم قرارًا مصيريًا مع إنتر ميامي
خبرني - حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، قراره بشأن مد مغامرته مع الفريق الأمريكي.
وأكد مراسل شبكة "ريليفو" الإسبانية أن ميسي يضع اللمسات الأخيرة على تجديد تعاقده مع إنتر ميامي.
وانضم "ليو" للفريق الأمريكي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي بنهاية منافسات الدوري الأمريكي هذا العام 2025.
ويتطلع ليونيل ميسي لحسم مستقبله للتركيز في الاستعداد للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم القادمة 2026.
وتردد مؤخرا أن ميسي تلقى عروضا مغرية من أندية سعودية، حيث ربطته صحيفة ليكيب الفرنسية بالانتقال إلى أهلي جدة، بطل آسيا هذا العام، فيما تحدثت تقارير أخرى عن رغبة الهلال في ضمه.
وتوج "البرغوث" بلقبين مع إنتر ميامي، هما كأس الدوريات ودرع الجماهير.
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