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صدور نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة

صدور نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة

2025-07-16 03:08:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 تموز (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (39) لسنة 2025، وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور.
ويهدف النظام المعدل إلى تنظيم معادلة الشهادات الصادرة من المدارس في خارج المملكة، وضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق العدالة والمصداقية في تقييم الشهادات الأجنبية ومعادلتها بشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.
وبموجب التعديلات، أُعيد تشكيل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم برئاسة أحد الأمناء العامين، وعضوية عدد من المختصين، كما نص النظام على ضرورة تحقق اللجنة من إقامة الطالب لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين في بلد الدراسة قبل الحصول على الشهادة، إضافة إلى التأكد من أن الشهادة تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعات الرسمية في الدولة التي صدرت عنها.
وشدد النظام على التحقق من صحة المعلومات الواردة في الشهادات بالطرق الرسمية، والالتزام بالتعليمات التي يصدرها الوزير بشأن معادلة شهادات البرامج التعليمية الأجنبية، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية، والثقافة العامة البريطانية، والدبلوما الثانوية الأميركية.
كما نص على إجراء اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية لحملة الشهادات غير المستوفين للشروط، وتحديد الإجراءات الخاصة بهذين الاختبارين بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وأكد النظام ضرورة أن يقدم الطلبة ما يثبت إقامتهم مع أحد الوالدين أو من هو مكلف برعايتهم، أو الحصول على موافقة رسمية من الجهات الأردنية المختصة، كما حظر على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج أو التسجيل للدراسة في مدارس خارج المملكة دون موافقات رسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما منح النظام الوزارة صلاحية إصدار وثيقة معادلة مؤقتة لحين التحقق من صحة الشهادة، مبينا أن الأحكام الجديدة تسري على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان النظام المعدل.
--(بترا)
أد/م ف/م ق
16/07/2025 21:52:48

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