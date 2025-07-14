برشلونة يضم الشاب السوري الأصل بردغجي من كوبنهاغن

MENAFN - Al-Bayan) ضم برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الشاب السوري الأصل السويدي الجنسية روني بردغجي قادماً من كوبنهاغن الدنماركي بعقد لأربعة أعوام، وقال برشلونة إن الجناح وقع للمواسم الأربعة القادمة، حتى 30 يونيو 2029، فيما أفادت التقارير المحلية بأن العملاق الكاتالوني دفع قرابة 2.5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاماً الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره.

وسجل بردغجي 15 هدفاً في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاغن منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021 ـ 2022.

تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا، قبل أن يعود في مارس 2025، وبات بردغجي ثاني صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى خوان غارسيا من جاره اللدود إسبانيول. ومن المرجح أن ينضم جناح منتخب السويد لتحت 21 عاماً إلى برشلونة لخوض مبارياته التحضيرية قبل أن يُقرر المدرب الألماني هانزي فليك ما إذا كان مستعداً للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.