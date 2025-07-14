برشلونة يضم الشاب السوري الأصل بردغجي من كوبنهاغن

برشلونة يضم الشاب السوري الأصل بردغجي من كوبنهاغن
وسجل بردغجي 15 هدفاً في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاغن منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021 ـ 2022.
تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا، قبل أن يعود في مارس 2025، وبات بردغجي ثاني صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى خوان غارسيا من جاره اللدود إسبانيول. ومن المرجح أن ينضم جناح منتخب السويد لتحت 21 عاماً إلى برشلونة لخوض مبارياته التحضيرية قبل أن يُقرر المدرب الألماني هانزي فليك ما إذا كان مستعداً للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.
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