عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار
النيزك المعروف باسم (NWA 16788)، عُثر عليه في 16 نوفمبر 2023 بصحراء أغاديز في النيجر، ويزن 24.67 كيلوغرامًا، ما يشكل نحو 6.5% من إجمالي المواد المريخية المعروفة على الأرض. يُعتقد أنه قُذف من سطح المريخ جراء ارتطام كويكب، قبل أن يقطع حوالي 140 مليون ميل عبر الفضاء ويسقط على الأرض.
يبدأ المزاد بسعر افتتاحي 1.6 مليون دولار، ويُتوقع أن يتراوح السعر النهائي بين 2 و4 ملايين. ويتميز النيزك بقشرته البنية المحمرة وانبعاجات ناتجة عن اختراقه الغلاف الجوي، مع تعرضه لتجوية أرضية طفيفة، ما يشير إلى وصوله حديثًا نسبيًا.
إلى جانب النيزك، يضم المزاد معروضات أخرى مثل نيازك وأحافير، من أبرزها هيكل عظمي لديناصور صغير من نوع (Ceratosaurus nasicornis) قد يُباع مقابل 4 إلى 6 ملايين دولار.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رابطة إدارة المشاريع تعزز الشمولية في قطاع إدارة المشاريع المتنامي في الشرق الأوسط
الهلال يستهدف سيسكو وأوسيمين
Airalo تصبح أول شركة شرائح إلكترونية تتجاوز قيمتها مليار دولار
الإمارات تؤكد التزامها العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة بنيويورك
التجاري يرعى حفل المتفوقين بمحافظة مبارك الكبير
إعلام عبري: الشرع شارك في اجتماع مباشر مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان