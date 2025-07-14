عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعرض يوم الأربعاء المقبل أكبر قطعة معروفة من نيازك المريخ على الأرض في مزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" بنيويورك، ضمن مزادها للتاريخ الطبيعي، وسط توقعات بأن تصل قيمتها إلى 4 ملايين دولار.



النيزك المعروف باسم (NWA 16788)، عُثر عليه في 16 نوفمبر 2023 بصحراء أغاديز في النيجر، ويزن 24.67 كيلوغرامًا، ما يشكل نحو 6.5% من إجمالي المواد المريخية المعروفة على الأرض. يُعتقد أنه قُذف من سطح المريخ جراء ارتطام كويكب، قبل أن يقطع حوالي 140 مليون ميل عبر الفضاء ويسقط على الأرض.



يبدأ المزاد بسعر افتتاحي 1.6 مليون دولار، ويُتوقع أن يتراوح السعر النهائي بين 2 و4 ملايين. ويتميز النيزك بقشرته البنية المحمرة وانبعاجات ناتجة عن اختراقه الغلاف الجوي، مع تعرضه لتجوية أرضية طفيفة، ما يشير إلى وصوله حديثًا نسبيًا.



إلى جانب النيزك، يضم المزاد معروضات أخرى مثل نيازك وأحافير، من أبرزها هيكل عظمي لديناصور صغير من نوع (Ceratosaurus nasicornis) قد يُباع مقابل 4 إلى 6 ملايين دولار.

روسيا اليوم