رواية "ترينسبوتينغ" بعد 30 عاماً: ترياق لعالم مليء بـ"الكراهية"

MENAFN - Al-Bayan) وصف الكاتب الأسكتلندي إيرفين ويلش التتمة المرتقبة لروايته الشهيرة ((ترينسبوتينغ)):(Trainspotting )، التي تُنشر بالإنجليزية في 24 يوليو الجاري، بأنها ترياق لعالم مليء بـ((الكراهية والسمّ))، إذ تدور أحداث الرواية الجديدة، التي تحمل عنوان ((مِن إن لاف)): ( Men in Love )، في أسكتلندا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، ومطلع تسعينياته، وتبدأ من حيث انتهت ((ترينسبوتينغ)).

ونُشرت الرواية الأساسية قبل أكثر من ثلاثين عاماً، واكتسب إيرفين ويلش شهرة واسعة، بفضل قصته، التي تتناول مجموعة من مدمني المخدرات، تضم: مارك رينتون وسيك بوي وسباد وبيغبي، لها للتغلب على مللهم وتعاستهم في مجمّعات سكنية كئيبة.

واقتُبست الرواية بفيلم عام 1996 من إخراج داني بويل، كان وراء بروز الممثل إيوان مكغريغور، تبعه عام 2017 جزء ثانٍ بعنوان ((تي 2 ترينسبوتينغ)). وشاء إيرفين ويلش أن تتسم روايته الجديدة ((مِن إن لاف)) بالتفاؤل والحب.

وقال الكاتب لمحطة ((بي بي سي))، أول من أمس، ((نعيش في عالم يبدو مليئاً بالكراهية والسمّ. لقد حان الوقت لأركز أكثر على الحب، كونه نوعاً من الترياق لكل ذلك)). ورأى ويلش أن ثمة أوجه تشابه عدة بين التسعينات والمرحلة الراهنة.

فتوقف الكثير من الصناعات الثقيلة في الثمانينيات، كبناء السفن في منطقة ليث في إدنبره، أدى إلى فتح الطريق أمام عالم جديد ((لا يتوافر فيه عمل بأجر)) للبعض.

وأضاف ((اليوم، جميعنا في هذا الوضع (...) فنحن لا نعرف إلى متى سيتوافر لنا عمل بأجر، إن كان لدينا أي عمل، لأن اقتصادنا ومجتمعنا يمران بتحول ثوري طويل الأمد))، ولاحظ أن ثمة اتجاهات ((متشائمة جداً)) في هذا العصر، وقال : ((أصبحنا آلات بلا عقل تتلقى التعليمات)).