الأسهم العالمية تشهد تداولات مستقرة.. والترقب يسيطر على المستثمرين

MENAFN - Al-Bayan) شهدت المؤشرات الرئيسية للأسهم العالمية تداولات مستقرة الخميس، فيما سيطر الترقب على المستثمرين انتظاراً لما ستؤول إليه المفاوضات بين أمريكا والشركاء بشأن الرسوم الجمركية. ففي ((وول ستريت))، هدأت وتيرة التداولات بعد وصول القيمة السوقية لشركة ((إنفيديا)) إلى أربعة تريليونات دولار، في حين قفزت أسهم شركات الطيران بعد توقعات متفائلة أصدرتها ((دلتا إيرلاينز)). وارتفع مؤشر ((داو جونز)) الصناعي بنسبة 0.69 %، وصعد مؤشر مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) بنسبة 0.41 %، وزاد مؤشر ((ناسداك)) المجمع بنسبة 0.17 %.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بفضل قطاعي التعدين والرعاية الصحية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على تقدم في اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي بنسبة 0.54 %، فيما تراجع مؤشر ((داكس)) الألماني بنسبة 0.38 %، وارتفع مؤشر ((فايننشال تايمز)) بنسبة 1.23 %، وزاد مؤشر ((كاك)) الفرنسي بنسبة 0.30 %.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعمل دون توقف للتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إنه تم إحراز تقدم جيد في اتفاقية إطارية للتجارة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وقال مسؤولون ومصادر في قطاع صناعة السيارات، إن المفاوضين يناقشون أيضاً تدابير محتملة لحماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات الأوروبية 2 % مع ارتفاع سهم ((بي.إم.دبليو)) الألمانية بنسبة 4.2 %. وقفزت أسهم شركات التعدين الأوروبية 3.2 % لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع ارتفاع سهمي ((جلينكور)) و((ريو تينتو)) المدرجتين في بورصة لندن بنحو 4 % لكل منهما. وارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية 1.8 % مع صعود سهم شركة الأدوية الدنماركية ((نوفو نورديسك)) 2.8 %.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر ((نيكاي)) الياباني منهياً مكاسب استمرت يومين، إذ أثرت الخلافات التجارية والانتخابات المقبلة على معنويات المستثمرين. وخسر ((نيكاي)) 0.44 %. كذلك انخفض مؤشر ((توبكس)) الأوسع نطاقاً 0.6 %.

وقال واتارو أكياما، المحلل في شركة ((نومورا)) للأوراق المالية: يكافح مؤشر ((نيكاي)) من أجل تخطي مستوى 40 ألف نقطة. وأضاف: ربما تتخذ سوق الأسهم موقفاً حذراً بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة وانتخابات مجلس الشيوخ اليابانية.