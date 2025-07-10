الأسهم العالمية تشهد تداولات مستقرة.. والترقب يسيطر على المستثمرين

الأسهم العالمية تشهد تداولات مستقرة.. والترقب يسيطر على المستثمرين
وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بفضل قطاعي التعدين والرعاية الصحية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على تقدم في اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي بنسبة 0.54 %، فيما تراجع مؤشر ((داكس)) الألماني بنسبة 0.38 %، وارتفع مؤشر ((فايننشال تايمز)) بنسبة 1.23 %، وزاد مؤشر ((كاك)) الفرنسي بنسبة 0.30 %.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعمل دون توقف للتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إنه تم إحراز تقدم جيد في اتفاقية إطارية للتجارة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وقال مسؤولون ومصادر في قطاع صناعة السيارات، إن المفاوضين يناقشون أيضاً تدابير محتملة لحماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات الأوروبية 2 % مع ارتفاع سهم ((بي.إم.دبليو)) الألمانية بنسبة 4.2 %. وقفزت أسهم شركات التعدين الأوروبية 3.2 % لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع ارتفاع سهمي ((جلينكور)) و((ريو تينتو)) المدرجتين في بورصة لندن بنحو 4 % لكل منهما. وارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية 1.8 % مع صعود سهم شركة الأدوية الدنماركية ((نوفو نورديسك)) 2.8 %.
وفي طوكيو، انخفض مؤشر ((نيكاي)) الياباني منهياً مكاسب استمرت يومين، إذ أثرت الخلافات التجارية والانتخابات المقبلة على معنويات المستثمرين. وخسر ((نيكاي)) 0.44 %. كذلك انخفض مؤشر ((توبكس)) الأوسع نطاقاً 0.6 %.
وقال واتارو أكياما، المحلل في شركة ((نومورا)) للأوراق المالية: يكافح مؤشر ((نيكاي)) من أجل تخطي مستوى 40 ألف نقطة. وأضاف: ربما تتخذ سوق الأسهم موقفاً حذراً بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة وانتخابات مجلس الشيوخ اليابانية.
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