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طرق دبي تُنَفِّذُ 15,575 عملية تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات

طرق دبي تُنَفِّذُ 15,575 عملية تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات

2025-07-10 03:01:47
(MENAFN- Al-Bayan) دعت هيئة الطرق والمواصلات مشغلي وسائل النقل إلى الالتزام بقوانين جميع أنشطة النقل ومنها النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي، كما دعتهم إلى دعم ومساندة الجهود، التي تبذلها لتقديم خدمات تليق بالسكان والزوار والسيّاح القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.

جاء ذلك، خلال إجراء الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عمليات تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي بلغت 15,575 عملية. وتأتي عمليات التفتيش هذه كجزء من حملات تفتيش ميدانية في هذا القطاع والتي تندرج في إطار الحرص الدائم للهيئة على تنظيم العمليات اليومية لمختلف أنشطة نقل الركاب.

وأكّد سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شملت عمليات التفتيش على الجوانب الخاصة بالسلامة على متن الحافلات العاملة في مجالات النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي وكذلك التفتيش على التراخيص المطلوبة في هذا المجال." ونحن لا نركّز من خلال عمليات التفتيش هذه على تحرير المخالفات فحسب، وإنما نهدف من خلالها كذلك إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وحث مشغلي الشركات على الالتزام بقواعد وقوانين قطاع نقل الركاب في إمارة دبي لضمان تعزيز استمرار هذه الخدمات بما يلبي احتياجات الجمهور من وسائل النقل ويعزّز سمعة الهيئة وإمارة دبي في هذا المجال. ونُظِّمَت عمليات التفتيش هذه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وهي: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (منفذ حتا الحدودي) والقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بغرض الحد من الممارسات الخاطئة اثناء استخدام وسائل النقل هذه."

وأضاف البلوشي: "تحرص الهيئة بشكل مستمر على تحسين عمليات التفتيش وذلك من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وإجراء مقارنة بين عمليات التفتيش والمخالفات المحررة وتسجيل الآثار والنتائج الإيجابية للحملات وعمليات التفتيش والرقابة والدور المهم، الذي تلعبه عمليات التفتيش في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة”.

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