أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة تبحث مع الويبو فرص التعاون المستقبلية

MENAFN - Al-Bayan) عقدت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029، اجتماعاً ثنائياً مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وذلك بهدف استكشاف مسارات التعاون المستقبلية في توظيف أدوات الملكية الفكرية لتعزيز نمو قطاع السياحة، لاسيما في المجالات الثقافية والإبداعية، التي تُعد من أبرز روافد اقتصاد السياحة المستدامة، وبحث أوجه التكامل الممكنة، بما يُسهم في تطوير السياسات والبرامج والمبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت شيخة النويس خلال الاجتماع أن الأصول الثقافية غير الملموسة، مثل الموسيقى والمنتجات التراثية وحقوق النشر الإبداعي، تُشكّل محوراً رئيسياً ضمن رؤيتها لتطوير السياحة المسؤولة، مشيرة إلى أن السياحة الثقافية تحتاج إلى منظومة متكاملة من الحماية القانونية والتجارية تحفظ حقوق المبدعين، وتعزّز من جودة التجربة السياحية حول العالم.

وشددت على أهمية التعاون مع "الويبو" في بناء قدرات الدول الأعضاء في حوكمة المحتوى الثقافي ضمن الأنشطة السياحية، وتطوير الأطر القانونية والنماذج التشغيلية ذات الصلة بإدارة الفعاليات والمواقع الثقافية، بما يضمن الحماية العادلة للحقوق ويُعزز من القيمة الاقتصادية والسياحية للتراث.

وناقش الجانبان أوجه التعاون لتطوير مبادرات مرتبطة بالسياحة الإبداعية والثقافية، مع التركيز على دمج أدوات الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بحقوق المبدعين في السياسات السياحية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم الفني للجهات السياحية الحكومية والخاصة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تجريها سعادة شيخة النويس مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف بناء شراكات مستقبلية ومستدامة لتنمية السياحة العالمية.