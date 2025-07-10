أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة تبحث مع الويبو فرص التعاون المستقبلية

أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة تبحث مع الويبو فرص التعاون المستقبلية
وأكدت شيخة النويس خلال الاجتماع أن الأصول الثقافية غير الملموسة، مثل الموسيقى والمنتجات التراثية وحقوق النشر الإبداعي، تُشكّل محوراً رئيسياً ضمن رؤيتها لتطوير السياحة المسؤولة، مشيرة إلى أن السياحة الثقافية تحتاج إلى منظومة متكاملة من الحماية القانونية والتجارية تحفظ حقوق المبدعين، وتعزّز من جودة التجربة السياحية حول العالم.
وشددت على أهمية التعاون مع "الويبو" في بناء قدرات الدول الأعضاء في حوكمة المحتوى الثقافي ضمن الأنشطة السياحية، وتطوير الأطر القانونية والنماذج التشغيلية ذات الصلة بإدارة الفعاليات والمواقع الثقافية، بما يضمن الحماية العادلة للحقوق ويُعزز من القيمة الاقتصادية والسياحية للتراث.
وناقش الجانبان أوجه التعاون لتطوير مبادرات مرتبطة بالسياحة الإبداعية والثقافية، مع التركيز على دمج أدوات الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بحقوق المبدعين في السياسات السياحية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم الفني للجهات السياحية الحكومية والخاصة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تجريها سعادة شيخة النويس مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف بناء شراكات مستقبلية ومستدامة لتنمية السياحة العالمية.
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