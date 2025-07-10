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وزير الخارجية الصيني يدعو (آسيان) للانفتاح والتعاون وسط تصاعد التهديدات الجمركية الأمريكية

وزير الخارجية الصيني يدعو (آسيان) للانفتاح والتعاون وسط تصاعد التهديدات الجمركية الأمريكية

2025-07-10 04:15:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 - 7 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى التمسك بمبادئ الانفتاح والتعاون والشمولية في وقت تلوح الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على دول المنطقة ضمن سياسة التعرفة التجارية المتصاعدة.
جاء ذلك في كلمة وانغ خلال الاجتماع الوزاري بين (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية ضمن أعمال الاجتماع ال58 لوزراء خارجية (آسيان) المنعقد في كوالالمبور خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الحالي.
وقال وانغ "اننا سنعمل مع دول (آسيان) على تعزيز القيم الآسيوية القائمة على السلام والتعاون والانفتاح والشمولية" مؤكدا اهمية "تعزيز نهضة آسيا في ظل التوجه التاريخي لنمو ملحوظ يشهده الجنوب العالمي".
ومن جهته ذكر وزير الخارجية الماليزي محمد حسن بصفته ممثل الدولة التي تتولى رئاسة رابطة (آسيان) هذا العام أن التحديات التي تواجه نظام التجارة الحرة القائم على القواعد تستوجب مزيدا من التنسيق.
وأوضح أن توقيع اتفاقية (منطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين) في نسختها الثالثة والمقررة في وقت لاحق من العام الحالي يأتي في توقيت مناسب لتعزيز المرونة الاقتصادية لكلا الجانبين.
وأشار حسن إلى محافظة الصين و(آسيان) على موقعهما كشريكين تجاريين رئيسيين للسنة الرابعة على التوالي.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ في عام 2024 نحو 94ر770 مليار دولار أمريكي مسجلا زيادة بنسبة 61ر10 في المئة مقارنة بالعام السابق.
واعتبر الوزير الماليزي أن العلاقة بين (آسيان) والصين تعد من بين أكثر الشراكات عمقا وديناميكية في المنطقة لارتكازها على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي المتصاعد داعيا إلى تعزيز هذا التعاون في ظل التحديات الدولية المتزايدة.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية البحرية أوضح أن (آسيان) تجدد دعوتها لجميع الأطراف الى ادارة الوضع في بحر الصين الجنوبي بحكمة وتعقل وتجنب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية قد يهدد أمن المنطقة أو التجارة العالمية.
وأعرب عن ترحيب رابطة (آسيان) بالتقدم المحرز في مسار التفاوض حول مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي داعيا الى الحفاظ على الزخم الإيجابي لضمان التوصل إلى اتفاق فعال وجوهري في المستقبل القريب.
وذكر الوزير الماليزي أن هشاشة السلام العالمي تزداد يوما بعد يوم ما يستوجب مضاعفة الجهود لضمان عدم تهديد الاستقرار الإقليمي مشددا على أهمية إبقاء بحر الصين الجنوبي ساحة للتعاون لا النزاع.
وعن التسلح النووي أوضح أن (آسيان) ترحب باستعداد الصين لأن تكون أول دولة تمتلك أسلحة نووية تقوم بالمصادقة على البروتوكول الملحق بمعاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية (سيانوافز) من دون تحفظات معتبرا ذلك خطوة مهمة تظهر التزام بكين تجاه استقرار المنطقة.
يذكر أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل مستهدفة دول جنوب شرق آسيا ضمن موجة تصعيد تجاري أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فرض أولي في أبريل الماضي حيث ارتفعت الرسوم على الواردات من ماليزيا إلى 25 في المئة وثبتت على إندونيسيا بنسبة 32 في المئة وتايلاند 36 في المئة بينما خفضت على كمبوديا وفيتنام إلى 36 في المئة و20 في المئة.
وتتنازع عدة دول في (آسيان) هي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بمعظمه بموجب ما يعرف ب (خط النقاط التسع) وهو ما رفضته محكمة التحكيم الدولية عام 2016.
وتضم رابطة (آسيان) عشر دول أعضاء هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام فيما تستعد تيمور الشرقية (تيمور ليستي) للانضمام إلى الرابطة كعضو 11.
كما تجري (آسيان) حوارا رسميا مع 11 شريكا عالميا هم الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. (النهاية)

ع ا ب / ف س


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