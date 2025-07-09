بحث التعاون بين جامعتي مؤتة والأنبار العراقية

بحث التعاون بين جامعتي مؤتة والأنبار العراقية
الكرك 9 تموز (بترا)- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأربعاء، مع وفد من جامعة الأنبار العراقية، برئاسة عميد كلية التربية الدكتور مظهر عبد علي تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعتين.
وقال النعيمات إن جامعة مؤتة حريصة على مد جسور التعاون الأكاديمي مع الجامعات العربية الشقيقة، لما لذلك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات وتعزيز التميز في التعليم والبحث العلمي"، مشيرًا إلى أن "هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتوسيع آفاق العمل المؤسسي المشترك."
عقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من مرافق الجامعة، من بينها الأقسام الأكاديمية وقاعات التعليم الإلكتروني والمختبرات التعليمية، حيث اطلع على البنية التحتية المتقدمة والتقنيات الحديثة المعتمدة.
وأشاد وفد جامعة الأنبار بـالمستوى الأكاديمي المتميز والتطور الذي تشهده جامعة مؤتة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية.
--(بترا)
م ع /أ ط/أز/ ه ح
09/07/2025 21:30:23
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