بحث التعاون بين جامعتي مؤتة والأنبار العراقية

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الكرك 9 تموز (بترا)- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأربعاء، مع وفد من جامعة الأنبار العراقية، برئاسة عميد كلية التربية الدكتور مظهر عبد علي تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعتين.

وقال النعيمات إن جامعة مؤتة حريصة على مد جسور التعاون الأكاديمي مع الجامعات العربية الشقيقة، لما لذلك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات وتعزيز التميز في التعليم والبحث العلمي"، مشيرًا إلى أن "هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتوسيع آفاق العمل المؤسسي المشترك."

عقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عددًا من مرافق الجامعة، من بينها الأقسام الأكاديمية وقاعات التعليم الإلكتروني والمختبرات التعليمية، حيث اطلع على البنية التحتية المتقدمة والتقنيات الحديثة المعتمدة.

وأشاد وفد جامعة الأنبار بـالمستوى الأكاديمي المتميز والتطور الذي تشهده جامعة مؤتة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية.

--(بترا)

م ع /أ ط/أز/ ه ح

09/07/2025 21:30:23





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