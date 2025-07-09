الأمن يُلقي القبض على المتورطين في الاعتداء على الصحفي الحباشنة

الأمن يُلقي القبض على المتورطين في الاعتداء على الصحفي الحباشنة
عمان 9 تموز (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق في قضية الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة، ألقى القبض على شخصين ممن قاموا بالاعتداء على الصحفي الحباشنة بعد تحديد أماكن وجودهما، بعد أنْ أكدت التحقيقات والأدلة تورطهما بالقضية، بالإضافة إلى الشخص الثالث والذي كان قد ألقي القبض عليه فجر اليوم (وجميعهم من ذوي الأسبقيات الجرمية ).
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق معهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم وبتحريض من أحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية بتنفيذ عملية الاعتداء، بعد أن أخبرهم بوجود خلاف شخصي بينه وبين الصحفي الحباشنة، وأنّه في يوم ارتكاب الجريمة قاموا باستئجار مركبة والتوجّه إلى مكان سكن الحباشنة وانتظاره لدى وصوله والاعتداء عليه والفرار من المكان.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ المحرّض الرئيس متوارٍ عن الأنظار منذ لحظة الحادثة والعمل جارٍ بالبحث عنه وللقبض عليه، وما زالت القضية قيد التحقيق.
--(بترا)
ل م/م ف/هـ ح
09/07/2025 21:48:39
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