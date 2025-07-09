الأمن يُلقي القبض على المتورطين في الاعتداء على الصحفي الحباشنة

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عمان 9 تموز (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق في قضية الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة، ألقى القبض على شخصين ممن قاموا بالاعتداء على الصحفي الحباشنة بعد تحديد أماكن وجودهما، بعد أنْ أكدت التحقيقات والأدلة تورطهما بالقضية، بالإضافة إلى الشخص الثالث والذي كان قد ألقي القبض عليه فجر اليوم (وجميعهم من ذوي الأسبقيات الجرمية ).

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق معهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم وبتحريض من أحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية بتنفيذ عملية الاعتداء، بعد أن أخبرهم بوجود خلاف شخصي بينه وبين الصحفي الحباشنة، وأنّه في يوم ارتكاب الجريمة قاموا باستئجار مركبة والتوجّه إلى مكان سكن الحباشنة وانتظاره لدى وصوله والاعتداء عليه والفرار من المكان.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ المحرّض الرئيس متوارٍ عن الأنظار منذ لحظة الحادثة والعمل جارٍ بالبحث عنه وللقبض عليه، وما زالت القضية قيد التحقيق.

--(بترا)

ل م/م ف/هـ ح

09/07/2025 21:48:39





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