بالفيديو الجمارك ضبط كوكتيل خمور ومخدرات مع مسافرين قادمين إلى البلاد

بالفيديو الجمارك ضبط كوكتيل خمور ومخدرات مع مسافرين قادمين إلى البلاد
تمكّن مفتشو الإدارة العامة للجمارك - إدارة المطارات، من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وذلك في سلسلة من الضبطيات التي جرت عبر مختلف صالات الركاب T1,T4,T5.
وقد شملت المضبوطات مواد مخدرة مختلفة تمثلت في الخمور، والماريغوانا، وحبوب الهلوسة، وغيرها من المواد الممنوعة ، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل حقائب المسافرين، في محاولات يائسة لتضليل الأجهزة الأمنية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة ليقظة وجهود المفتشين الجمركيين الذين أظهروا حساً أمنياً عالياً ومهنية في التفتيش، حيث تم ضبط المهربين وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في التصدي لأي محاولات تهريب، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، حفاظاً على أمن وسلامة البلاد .
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