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بالفيديو الجمارك ضبط كوكتيل خمور ومخدرات مع مسافرين قادمين إلى البلاد

بالفيديو الجمارك ضبط كوكتيل خمور ومخدرات مع مسافرين قادمين إلى البلاد

2025-07-09 08:03:19

(MENAFN- Al-Anbaa)

تمكّن مفتشو الإدارة العامة للجمارك - إدارة المطارات، من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وذلك في سلسلة من الضبطيات التي جرت عبر مختلف صالات الركاب T1,T4,T5.

وقد شملت المضبوطات مواد مخدرة مختلفة تمثلت في الخمور، والماريغوانا، وحبوب الهلوسة، وغيرها من المواد الممنوعة ، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل حقائب المسافرين، في محاولات يائسة لتضليل الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة ليقظة وجهود المفتشين الجمركيين الذين أظهروا حساً أمنياً عالياً ومهنية في التفتيش، حيث تم ضبط المهربين وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في التصدي لأي محاولات تهريب، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، حفاظاً على أمن وسلامة البلاد .

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