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كيا تحصد مجموعة من التكريمات المرموقة بمجال السلامة لعام 2025 من معهد IIHS
(MENAFN- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يوليو 2025: رفعت شركة كيا مجددًا معايير السلامة في صناعة السيارات، بعد حصولها على تقدير من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) في اختبارات التصادم الصارمة لعام 2025.
وتأكيدًا على التزامها بحماية الركاب ومستخدمي الطرق وجهودها الدؤوبة بمجال هندسة المركبات المتطورة، حصلت ثلاثة طرازات من كيا على تصنيف "أفضل اختيار للسلامة بلس (+TSP)" المرموق، وهو أعلى تصنيف في مجال الأمان والسلامة يمنحه معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). وتشمل الطرازات التي حصلت على هذا التصنيف: كيا K4 موديل 2025 (المصنعة بعد يناير 2025)، بالإضافة إلى كيا EV9 وكيا تيلورايد موديل 2025 الشهيرتين، وجميعها مخصصة للسوق الأمريكية.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وإفريقيا: "في كيا، تُعد السلامة ركيزة أساسية لعلامتنا التجارية. كما يعتبر حصولنا على ثلاث جوائز من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ضمن أفضل اختيار للسلامة بلس (TOP SAFETY PICK+) وفقًا لأكثر معاييرهم صرامةً على الإطلاق، دليلاً قاطعًا وتأكيدًا راسخًا على جودة العمل الذي نقوم به. نحن نواصل رفع معايير السلامة لدينا من خلال دمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتعزيز سلامة هيكل السيارة، وإخضاع سياراتنا لبروتوكولات اختبار صارمة داخلية وخارجية. سواءً من خلال تعزيز وتحسين الحماية لركاب الصف الثاني أو التقنيات التي تساعد على منع الحوادث الليلية، فإننا نواصل تركيزنا على تقديم مزايا وفوائد واقعية وملموسة لعملائنا في مجال السلامة". وأضاف شابسوغ: "يُعزز هذا التقدير دورنا كمزود رائد لحلول التنقل المستدام في مجال سلامة السيارات ويعكس التزامنا بحماية كل راكب في كل رحلة".
وتواصل كيا التزامها بإعطاء الأولوية للسلامة ضمن استراتيجيتها الشاملة من خلال دمج تقنيات التكنولوجيا المتقدمة واعتماد بروتوكولات اختبار صارمة، مما يرفع معايير السلامة في جميع الطرازات التي تنتجها.
معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) هو منظمة علمية وتعليمية مستقلة غير ربحية، تُعنى بالحد من الوفيات والإصابات والأضرار المادية الناجمة عن حوادث السيارات، من خلال البحث والتقييم، وتثقيف المستهلكين وصانعي السياسات وخبراء السلامة. ويتم الاستشهاد بمعايير وتقييمات السلامة القصوى TSP والسلامة القصوى TSP+ التي يقدمها المعهد على نطاق واسع في قطاع السيارات في أمريكا الشمالية من قِبل المستهلكين ووسائل الإعلام والمحللين على حد سواء.
وتأكيدًا على التزامها بحماية الركاب ومستخدمي الطرق وجهودها الدؤوبة بمجال هندسة المركبات المتطورة، حصلت ثلاثة طرازات من كيا على تصنيف "أفضل اختيار للسلامة بلس (+TSP)" المرموق، وهو أعلى تصنيف في مجال الأمان والسلامة يمنحه معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). وتشمل الطرازات التي حصلت على هذا التصنيف: كيا K4 موديل 2025 (المصنعة بعد يناير 2025)، بالإضافة إلى كيا EV9 وكيا تيلورايد موديل 2025 الشهيرتين، وجميعها مخصصة للسوق الأمريكية.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية في كيا الشرق الأوسط وإفريقيا: "في كيا، تُعد السلامة ركيزة أساسية لعلامتنا التجارية. كما يعتبر حصولنا على ثلاث جوائز من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ضمن أفضل اختيار للسلامة بلس (TOP SAFETY PICK+) وفقًا لأكثر معاييرهم صرامةً على الإطلاق، دليلاً قاطعًا وتأكيدًا راسخًا على جودة العمل الذي نقوم به. نحن نواصل رفع معايير السلامة لدينا من خلال دمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتعزيز سلامة هيكل السيارة، وإخضاع سياراتنا لبروتوكولات اختبار صارمة داخلية وخارجية. سواءً من خلال تعزيز وتحسين الحماية لركاب الصف الثاني أو التقنيات التي تساعد على منع الحوادث الليلية، فإننا نواصل تركيزنا على تقديم مزايا وفوائد واقعية وملموسة لعملائنا في مجال السلامة". وأضاف شابسوغ: "يُعزز هذا التقدير دورنا كمزود رائد لحلول التنقل المستدام في مجال سلامة السيارات ويعكس التزامنا بحماية كل راكب في كل رحلة".
وتواصل كيا التزامها بإعطاء الأولوية للسلامة ضمن استراتيجيتها الشاملة من خلال دمج تقنيات التكنولوجيا المتقدمة واعتماد بروتوكولات اختبار صارمة، مما يرفع معايير السلامة في جميع الطرازات التي تنتجها.
معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) هو منظمة علمية وتعليمية مستقلة غير ربحية، تُعنى بالحد من الوفيات والإصابات والأضرار المادية الناجمة عن حوادث السيارات، من خلال البحث والتقييم، وتثقيف المستهلكين وصانعي السياسات وخبراء السلامة. ويتم الاستشهاد بمعايير وتقييمات السلامة القصوى TSP والسلامة القصوى TSP+ التي يقدمها المعهد على نطاق واسع في قطاع السيارات في أمريكا الشمالية من قِبل المستهلكين ووسائل الإعلام والمحللين على حد سواء.
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