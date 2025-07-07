فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز يحقق إنجازا دوليا مشرفا في المملكة المتحدة

فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز يحقق إنجازا دوليا مشرفا في المملكة المتحدة
وقد أظهر الفريق أداءً احترافياً ومنافسة قوية على مدى مراحل البطولة، حيث تمكن من تحقيق المراكز الأربعة الأولى من بين 493 فارسًا وفارسة يمثلون 18 دولة، ويعود هذا التميز إلى منظومة تدريبية متكاملة، وإعداد فني وبدني يعكس الحرص على تطوير الأداء وتحقيق أعلى درجات الجاهزية.
وبهذه المناسبة، رفع اللواء عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، المشرف على الفريق، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة للدعم اللامحدود من معاليه وتوجيهاته السديدة، والتي شكلت حافزًا رئيسيًا لتحقيق هذه النتائج المتميزة.
كما نوه اللواء عبدالعزيز الرميحي بالمتابعة الدائمة من الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وحرصه على رعاية ودعم الفرق الرياضية بالوزارة، بما يعزز من مكانة وزارة الداخلية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بروح الفريق والانضباط العالي الذي أبداه الفرسان خلال مشاركتهم في البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس العزيمة الصلبة والإرادة القوية لمواصلة رفع اسم مملكة البحرين عالياً في مختلف الميادين الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
انطلاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الجمعة
السودان.. كرة القدم تعود بعد عامين من الحرب
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
موقف نبيل من مانشستر يونايتد تجاه لاعبيه بعد وفاة جوتا
وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي في فيينا