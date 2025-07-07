فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز يحقق إنجازا دوليا مشرفا في المملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أظهر‭ ‬الفريق‭ ‬أداءً‭ ‬احترافياً‭ ‬ومنافسة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬مراحل‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬493‭ ‬فارسًا‭ ‬وفارسة‭ ‬يمثلون‭ ‬18‭ ‬دولة،‭ ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬التميز‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وإعداد‭ ‬فني‭ ‬وبدني‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الجاهزية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفع‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬معيوف‭ ‬الرميحي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬للدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬معاليه‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السديدة،‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬حافزًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميحي‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬والانضباط‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬الفرسان‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬العزيمة‭ ‬الصلبة‭ ‬والإرادة‭ ‬القوية‭ ‬لمواصلة‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬الدولية‭.‬